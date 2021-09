L’ancien bassiste de Dark Tranquility, Anders Iwers, nie avoir été licencié et dit qu’il “en avait fini” avec le groupe

Ancien TRANQUILLITÉ SOMBRE bassiste Anders Iwers dit que la décision de quitter le groupe a été à la fois « facile » et « très difficile ».

Le mois dernier, il a été annoncé que Iwers et batteur Anders Jivarp sortaient TRANQUILLITÉ SOMBRE.

Iwers rejoint TRANQUILLITÉ SOMBRE en 2016 et a joué sur les deux derniers albums du groupe, 2016’s “Atome” et 2020 “Moment”. Jivarp est un membre original de TRANQUILLITÉ SOMBRE, ayant joué sur toutes les sorties du groupe à ce jour.

Le lundi (20 septembre), Iwers pris à son Facebook page pour écrire : “Bonjour les amis. J’ai pris un peu de congé des réseaux sociaux après que ma décision de quitter le groupe a été rendue publique. À la lumière des récentes activités sur les réseaux sociaux, je pense que je devrais peut-être aborder un peu cette question.

“Je n’ai pas été viré de DT. J’ai arrêté avant l’été, mais nous avons décidé d’attendre un peu jusqu’à ce que nous l’affichions officiellement.

« Ma décision de partir TRANQUILLITÉ SOMBRE après six ans n’a pas été fait à la hâte, ou dans l’affect.

Ces 18 derniers mois environ pendant la pandémie ont été plutôt difficiles pour moi, à plusieurs niveaux, et cela m’a fait réfléchir et réfléchir très fort sur ma place dans la vie et sur qui je suis vraiment. J’en suis venu à la conclusion que ce que je suis n’est pas déterminé par le nombre de personnes devant lesquelles je peux jouer. Et ce n’est pas décidé par quoi ou avec qui je joue.

“Je jouerai toujours. La musique n’est pas un choix pour moi.

« J’ai connu et aimé le DT-les gars depuis plus de 30 ans et ils sont la famille pour moi. Oui, nous avions nos différences, musicalement et personnellement. Peu importe, les gens sont différents. Je les considère comme des frères de tout sauf de sang. Cela comprend bien sûr Anders Jivarp, qui était encore dans le groupe quand je suis parti. La plupart de notre équipage que je connais depuis plus de dix ans. Aussi la famille pour qui je prendrais une balle.

“Pour que ce soit très facile à comprendre, j’avais fini. Dans mon âme, je n’avais plus envie. Voir les plans de tournée m’a fait réaliser que je ne voulais plus être loin de ma famille aussi longtemps. Alors quand cela est devenu clair pour moi, la décision a été facile. Et très difficile. Mais à l’intérieur, je sais que j’ai fait le bon choix. Même si je ne regrette pas un seul moment passé avec DT.

“Je continuerai à les soutenir. Toujours.”

Jivarp et Iwers sera remplacé le TRANQUILLITÉ SOMBREla prochaine tournée de Joakim Strandberg Nilsson (EN DEUIL, DES LOUPS À L’INTÉRIEUR) et Christian Jansson (GRAND CADAVRE, PAGANDE), respectivement.

TRANQUILLITÉ SOMBRE leader Mikaël Stanne partagé les nouvelles de Jivarp et Iwersles départs de dans une déclaration sur les réseaux sociaux le 13 août. Il a écrit : “Les temps ont vraiment changé.

“Ce dernier an et demi a été pour le moins difficile, et nous avons tous eu le temps de réfléchir à nos décisions et à nos motivations dans tous les aspects de la vie. Une fois éloigné de ce que vous prenez pour acquis, il devient clair que vous réalisez ce qui est vraiment important dans la vie. Et c’est différent pour tout le monde.

“Anders Jivarp et Anders Iwers ont décidé de passer à autre chose et de ne plus faire partie du groupe.

“Ce sont deux des amis et musiciens les plus incroyables, fidèles et dévoués que vous puissiez trouver et aussi tristes que nous les voyons partir, nous savons que si la passion vous mène ailleurs, vous devriez la suivre.

“Anders Jivarp a bien sûr été là depuis le tout début, jouant un rôle déterminant dans la création du son qui est finalement devenu le nôtre. Ses chansons sont parmi nos plus appréciées et à l’exception d’une soirée folle à Istanbul il y a 20 ans, il a joué tous les spectacles depuis la création du groupe. Nous sommes ravis d’entendre ce qui sortira de Anders‘ futurs projets musicaux.

“Anders Iwers est avec nous depuis six ans, mais depuis que nous nous connaissons depuis les tout débuts du groupe, j’ai l’impression qu’il a toujours été là. Il a joué sur nos deux derniers disques, sans oublier de faire partie intégrante de nos concerts.

“Nous vous aimons tellement et nous vous souhaitons le meilleur dans tout ce que vous faites.”

Sorti en novembre 2020, “Moment” a été enregistré à Nacksving Studios et Musique voyou par Martin Brändström puis mixé/masterisé par Jens Bogren à Fascination Street Studios.