L’ancien bassiste de DRI Harald Oimoen s’excuse auprès du chanteur de Vio Lence Sean Killian pour son commentaire “sans sympathie”

Ancien DRI bassiste Harald Oimoen s’est excusé auprès de LA VIOLENCE chanteur Sean Killian pour avoir dit qu’il n’avait « aucune sympathie » pour les adultes qui refusent la vaccination contre le COVID-19 et tombent ensuite malades.

Le dimanche (22 août), Killian a révélé qu’il avait été hospitalisé avec COVID-19 après avoir contracté le virus “d’un ami qui ne savait pas qu’il le portait”. Le musicien de 57 ans, qui a lutté contre une cirrhose du foie de stade quatre il y a cinq ans, a ajouté que sa “capacité pulmonaire en ce moment est diminuée” et a indiqué qu’il “aura une période de récupération qui prendra un certain temps”.

Peu de temps après, Oimoen, qui est peut-être mieux connu comme l’un des photographes à l’origine du livre photojournal 2012 “Meurtre au premier rang” qui a fait la chronique de la scène thrash metal de la région de la baie de San Francisco dans les années 1980, a pris à son Facebook page pour écrire : “Hmmmmm …. je ne veux vraiment pas faire chier qui que ce soit …. cependant le chanteur d’un groupe de thrash légendaire (presque !) local très populaire vient de contracter le virus !! Il est totalement anti-vaccination un peu mec !”

Il a ajouté: “Je n’ai absolument aucune sympathie pour quiconque attrape le virus mais refuse de se faire vacciner !!! Un peu ironique et une punition parfaite pour être tellement ignorant !!”

Haraldles commentaires de ont suscité une réponse rapide de Killian, qui a partagé Oimoen‘s post et ajouté dans un message d’accompagnement: “C’est ce que Harold Oimen [sic] vient de poster sur moi. Quand l’esprit d’un individu est tellement empoisonné par le besoin de confirmer son affiliation à un groupe qu’il utilise le malheur des autres pour le faire, cela en dit long sur cette personne. j’ai considéré Harold un ami une fois mais plus. S’il avait été intègre, il m’aurait contacté directement et nous aurions pu avoir une conversation ouverte. Nous nous connaissons depuis des décennies. Tu es un lâche Harold ne te considère plus jamais comme mon ami. Quand vous me verrez en public, et vous le ferez, évitez-moi comme une tempête envoyée de l’Enfer parce que c’est ce à quoi vous serez confronté.”

Tard hier soir (lundi 23 août), Oimoen retourné à son Facebook d’écrire : « Je voudrais m’excuser publiquement auprès de Sean Killian pour mon insensible et injustifié pour la diatribe !! J’ai su Sean depuis plus de 35 ans et a même joué à son spectacle-bénéfice !! Je devrais garder mes opinions pour moi !! J’adore notre scène ici dans la Bay Area et je tiens profondément à tous mes amis !!

“Cela est devenu incontrôlable et je n’aurais jamais imaginé que mon commentaire exploserait comme ça !! Je ne sais pas WTF je pensais …. La vie est bien trop courte et fragile pour même perdre du temps sur des conneries comme ça !! C’est était méchant et déplacé ! Il y a assez de schisme dans le monde en ce moment et je ne devrais pas aggraver les choses !

“Tellement déçu que nous ayons perdu Eric Wagner qui était un gars bien cool !

“Se rétablir rapidement Sean Et maintenant nous sommes encore pour le temps avec lequel tu as saccagé ma maison Baloff & Fred Coton !! Vraiment désolé frère !”

OimoenLe message initial de a suscité les réactions de plusieurs autres membres de la communauté metal de la Bay Area, y compris Killianle camarade de groupe, LA VIOLENCE le batteur Perry Strickland, qui a écrit : « Nous sommes tous solidaires de nos choix ! et Sean ! 100 [percent]” Ancien TESTAMENT bassiste Greg Christian a également sonné en écrivant: “À mon humble avis, je ne pense pas que cela ait besoin d’être dit. Indépendamment de l’ironie. C’est un être humain et un vieil ami – avec une santé fragile pour commencer. Pourquoi voudriez-vous se réjouir ou prendre plaisir à ce qu’il tombe malade ? Et si, Dieu nous en préserve, il finissait par en mourir ? Que penseriez-vous de ce message alors ? Je sais, ce sont les médias sociaux. Je comprends. Mais toute cette expérience des médias sociaux nous rend tous insensibles. C’est ce que c’est, mais bon, nous devrions au moins essayer de ne pas célébrer quand les gens que nous connaissons attrapent une maladie potentiellement dangereuse. Tu sais ?

Seanla révélation publique qu’il était infecté par le virus est survenue le jour où l’ancien DIFFICULTÉ chanteur Eric Wagner – qui aurait également été non vacciné – est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID.

Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que les épidémies à grande échelle parmi les personnes non vaccinées sont alimentées par la variante delta hautement contagieuse.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.



