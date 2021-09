L’ancien bassiste de Fear Factory, Christian Olde Wolbers, espère que Dino Cazares gardera le groupe en vie “aussi longtemps qu’il le pourra”

Dans une toute nouvelle interview avec Pierre tirée de Les chroniques hardcore de New York, ancien USINE DE PEUR bassiste devenu guitariste Christian Olde Wolbers a révélé qu’il n’avait pas encore entendu le dernier album du groupe, “Continu d’agression”, qui est sorti en juin dernier. On lui a demandé ce qu’il pensait USINE DE PEURle guitariste fondateur de Dino Cazares continuer avec le groupe sans autre membre d’origine Burton C. Bell (voix), Christian dit : ” j’espère [Dino] continue aussi longtemps qu’il le peut, s’il est passionné par ça. Je ne souhaite aucune rancune envers qui que ce soit. J’espère qu’il continuera à travailler et qu’il poursuivra sa passion et son rêve. C’est ce que nous voulons tous faire. Que Dieu le bénisse. Bien pour lui.

“J’ai assez de passions dans mon monde pour continuer… C’est comme revisiter une ancienne petite amie”, a-t-il ajouté. “Il y a des femmes là-bas, mec. Ne retourne pas chez ton ancienne petite amie. [Laughs]”

Après USINE DE PEUR dissous en 2002, le groupe se reforme la même année sans Cazarès, mais avec Olde Wolbers passer à des tâches de guitare et Byron Stroud être amené à la basse. Cette formation a fait deux albums – les années 2004 “Archétype” et 2005 “Transgression” – puis a fait une pause. Pendant ce temps, Cazarès formé le groupe HÉRÉSIE DIVINE et a enregistré deux albums avec le groupe avant de raviver son amitié avec cloche et le lancement d’une nouvelle version de USINE DE PEUR, comportant également Stroud et batteur de métal extrême acclamé Gène Hoglan.

USINE DE PEUR a réalisé quatre albums depuis sa séparation avec Olde Wolbers et batteur Raymond Herrera: “Mécaniser” (2010), “L’Industriel” (2012), “Genexus” (2015) et “Continu d’agression” (2021).

Dans une récente interview avec l’Australie “Cicatrices et guitares” Podcast, Cazarès on lui a demandé s’il pensait qu’il pourrait faire une réunion de la formation classique du groupe – y compris le chanteur cloche, Olde Wolbers et Herrera – arriver si “assez d’argent était suspendu devant” eux. Il a répondu : “Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps. Tout d’abord, vous essayez de réunir quatre gars qui ne s’aiment pas. Pour n’importe quel montant d’argent, ça ne veut pas dire que c’est Ça va durer longtemps. Ça pourrait même ne pas faire toute une tournée. Alors pourquoi s’embêter ? Il y a trop de bagages là-bas… “

Se référant aux poursuites engagées par Olde Wolbers et Herrera contre Cazarès et cloche ce qui a conduit le guitariste et le chanteur à déposer le bilan séparément, Dino a déclaré: “Des vies ont été ruinées. Des vies ont été changées. Des vies étaient en danger. Des carrières étaient en danger à cause de ces poursuites, et des trucs comme ça. Donc, si quelqu’un peut se pardonner pour cela, c’est une toute autre chose. Je ne ‘ Je ne le vois pas pour une somme d’argent. Mais si nous le faisions pour l’argent, serait-ce juste, quand il n’y a pas de charisme sur scène, personne ne veut être là ? Serait-ce juste pour le fans ? Je ne pense pas.”

Cazarès a poursuivi en disant qu’il comprend l’enthousiasme des fans pour réunir les membres d’origine. “Bien sûr, c’est comme une Fantasy Football League – vous voulez rassembler votre groupe préféré, votre équipe préférée”, a-t-il déclaré. “C’est tout ce que c’est. C’est une Fantasy Football League, et c’est tout. Et ça va rester un fantasme pour l’instant. Je ne dirai jamais jamais, parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Mais je peux dire maintenant, d’avoir quatre membres qui ne veulent pas être ensemble, ne veulent pas traîner les uns avec les autres, ne veulent pas être sur la même scène les uns avec les autres… Ce ne serait pas juste.”

Selon Dino, lui et cloche tenté il y a plusieurs années de réformer USINE DE PEUR‘s line-up classique mais ont été repoussés par Olde Wolbers et Herrera. “Nous avons en fait essayé de nous asseoir et d’avoir des conversations sur la médiation, sur la tentative de reconstituer le groupe”, a-t-il déclaré. “C’était quelque chose que moi et Burton offraient en fait à ces gars de revenir, mais leurs demandes étaient tout simplement incroyablement stupides ; il était si élevé que personne n’en profiterait. Cette idée a donc été lancée en 2015 – il y a six ans. »

“Continu d’agression” arrivé par Records d’explosion nucléaire. Les caractéristiques du LP Cazarès, cloche et batteur Mike Heller.

En septembre 2020, cloche a publié un communiqué annonçant officiellement son départ de USINE DE PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE PEUR est venu plus de deux semaines après Cazarès a lancé un GoFundMe campagne pour l’aider à couvrir les coûts de production liés à la sortie de USINE DE PEURle nouveau LP de .

cloche dit plus tard à Kerrang ! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE PEUR était long à venir. “Ça me trotte dans la tête depuis un moment”, a-t-il déclaré. « Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] m’a juste vidé. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

“Avec USINE DE PEUR, c’est juste constamment, comme, ‘Quoi ?!’ Vous ne pouvez pas en prendre autant. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums que j’ai fait avec USINE DE PEUR sera toujours là-bas. Je ferai toujours partie de ça. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant.”

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE PEUR sur toute la ligne, Burton a dit: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que ça, et je n’en ai pas l’intention. J’avance juste dans ma vie.”

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE PEUR ne « resterait ouvert pour toujours ». Le guitariste a également révélé que Burton « perdu ses droits légaux » à la USINE DE PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom en entier était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après près de quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE PEUR, de faire plus de disques et de tourner”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi il est triste d’apprendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour tous les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être résolu.”