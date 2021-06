L’ancien bassiste de Hanoi Rocks Sami Yaffa sort le clip de “The Last Time”

Sami Yaffa, surtout connu pour son travail avec POUPÉES NEW YORK, Michael Monroe et ROCHES DE HANOI, sortira son premier album solo, “Le voyage le plus intime vers votre esprit le plus extérieur”, le 22 septembre via Livewire/Registres de cargaison. Le clip officiel du premier single, “La dernière fois”, peut être vu ci-dessous.

“‘La dernière fois’ est l’une des premières chansons que j’ai écrites pour cet album alors que je vivais encore à Brooklyn, New York en 2015″ Yaffa mentionné. “C’est l’histoire de deux personnes dont la communication est bloquée. À quel point il est difficile de changer ses habitudes, peu importe à quel point on le veut. Il s’agit de la frustration et de la détresse de la dépendance.”

Gamme d’enregistrement :

* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) – Voix, Basse



* Riche Jones (MICHAEL MONROE) – Guitare



* Christian Martucci (STONE SOUR) – Guitare



* Rane Raitsikka (SMACK) – Guitare



* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) – Guitare



* Janne Haavisto – Tambours

Yaffa a eu une carrière unique en tant que musicien. Il a rejoint le groupe punk PELLE MILJOONA OY à l’âge de 16 ans et a joué sur l’album désormais légendaire du groupe “Moottoritie sur Kuuma”. PELLE MILJOONA OY était le groupe numéro un de la Finlande à l’époque, mais Yaffa et ses futures cohortes visaient plus haut : en tant que membre original du groupe ROCHES DE HANOI, il a passé la première moitié des années 1980 en tant que musicien rock international avec tous ses hauts, ses bas et ses pièges. Le groupe a influencé de nombreux groupes qui deviendraient plus tard énormes dans le monde du rock and roll, y compris GUNS N’ ROSES.

Après la rupture de ROCHES DE HANOI, Yaffa a été invité à rejoindre certains des artistes les plus remarquables de l’histoire du rock and roll, tels que JOAN JETT ET LES CURS NOIRS (2002-2004), ainsi que l’un des ROCHES DE HANOI‘ influences majeures, le POUPÉES NEW YORK (2004-2010). En 2009, il fonde un groupe avec ROCHES DE HANOI chanteur Michael Monroe. Cette collaboration se poursuit à ce jour, mais maintenant Yaffa sort également de la musique sous son propre nom.

“L’idée de l’album solo a commencé à prendre forme il y a quelques années”, Samis mentionné. « Auparavant, j’avais écrit de la musique pour le POUPÉES NEW YORK et le Michael Monroe groupe, mais maintenant certaines des chansons que j’écrivais et que j’avais écrites, ont commencé à ressembler de plus en plus à mes propres trucs au lieu de ce que j’écrirais pour ces groupes.”

Quel genre de musique fait Yaffa sortir sous son propre nom alors ? Versatile. “J’ai toujours aimé des groupes comme LE CHOC et PIERRES QUI ROULENT“, a-t-il dit. ” Ils pouvaient écrire de la country, du funk, du reggae, du rock ‘n’ roll ou du jazz sans crainte et se l’approprier. Je voulais avoir le même genre de polyvalence et de liberté pour mon propre record.”

L’album a de larges influences, mais ce n’est guère surprenant pour ceux qui ont suivi Yaffacarrière de : en plus de sa propre carrière musicale, il a appris à connaître les traditions musicales de différentes parties du monde en tant qu’hôte et co-créateur de la “Sami Yaffa : Traqueur de sons” Séries télévisées. “Cependant, mes racines sont profondément dans le punk et le rock’n’roll”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas peur de ça.”

Même s’il s’agit d’un album solo, Samis a toujours été membre de groupes et à cause de cela, un joueur d’équipe. Yaffa mentionne quelques noms sans lesquels le dossier n’aurait pas abouti – du moins de la façon dont il est finalement devenu. Le premier à mentionner est un ami d’enfance, batteur Janne Haavisto avec qui Samis fait ses premières incursions dans le monde de la musique. Samis et Jeanne a créé les morceaux de base ensemble et a invité des amis et des musiciens estimés à collaborer sur l’album. Riche Jones, le guitariste du Michael Monroe le groupe a aidé à rassembler beaucoup de chansons au niveau des paroles, Christian Martucci de la bande PIERRE AURE joué de la guitare sur la moitié de l’album, l’autre moitié était jouée par un autre vieil ami Râne du groupe culte CLAQUE et Samisest l’ancien frère du Journées HANOI, Timo Kaltio.



