L’ancien bassiste de Hanoi Rocks se souvient d’avoir fait un tour de Vince Neil Day of Razzle

Lors d’une récente interview avec Waste Some Time With Jason Green, ancien ROCHES DE HANOI bassiste Sami Yaffa discuté de passer du temps avec HANOI le batteur Nicholas « Razzle » Dingley et MOTLEY CRUE chanteuse Vince Neil le jour du tragique accident de voiture causé par Daniel en décembre 1984 qui a tué Razzle, qui était Vinceest passager.

« Vince est venu me chercher et Razzle, » Samis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Nous avons séjourné au Franklin Plaza Suites, ou quelque chose comme ça, à LaBrea et Franklin. Razzle et Vince étaient copains, alors il allait ramasser Razzle et lui faire visiter LA et tout ça. Et Razzle était comme, ‘Samis, venez. Et il est venu avec une toute petite voiture de sport – ce n’est pas cette voiture qui a fini dans un accident ; c’en était un autre ; mais [it was] un biplace — et il n’y avait pas de place. Et Razzle était juste, comme, ‘Oh, putain, mon pote. Monte sur mes putains de genoux.’ Alors nous étions trois à faire le tour de LA Et il nous a montré Santa Monica et Hollywood Boulevard et nous avons roulé tout autour de LA Et il nous montrait des endroits : Voilà le whisky. Nous avons donc passé un très bon après-midi avec Vince. Et puis il a dit : « Retournons simplement chez moi et ma femme préparera un déjeuner, ou autre chose, et un dîner, et nous passerons du temps ensemble. » Et c’est ce que nous avons fini par faire – nous avons fini par traîner, prendre des bières et fumer un petit spliff et passer un bon moment et parler de choses. Et petit à petit, c’est devenu plus une fête. Mais ce n’était pas vraiment comme une folle fête ; c’était juste un groupe de personnes qui s’est présenté. Andy [McCoy, HANOI guitarist] et Tommy [Lee, CRÜE drummer] est venu un peu plus tard et certains de leurs amis. Et nous avions en quelque sorte bu de la bière toute la journée. Et je viens de dire que je vais faire une sieste. En fait, ils m’ont demandé de les accompagner pour aller chercher encore de la bière. Et j’ai dit : ‘Je vais faire une sieste.’ Et quand je me suis réveillé, Mick Mars [CRÜE guitarist] était juste en quelque sorte me secouant éveillé. Et je me demandais où étaient tous les autres. Et il a dit qu’il y avait eu un accident. Et nous sommes allés à l’hôpital et j’ai découvert que mon frère était parti. C’était très lourd. »

DanielL’accident de voiture mortel de conduite en état d’ébriété s’est produit lorsqu’il a percuté sa voiture contre un autre véhicule à Redondo Beach, en Californie, tuant Razzle et blessant grièvement deux autres occupants.

Vince a été inculpé d’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule et de conduite en état d’ivresse. Son taux d’alcoolémie était de 0,17, ce qui dépassait la limite légale.

Daniel a purgé la moitié d’une peine de 30 jours de prison, a reçu cinq ans de probation et a dû payer 2,6 millions de dollars en dédommagement, ainsi que 200 heures de service communautaire.

Il y a deux ans, l’ancien ROCHES DE HANOI chanteuse Michael Monroe Raconté « Le spectacle de métal classique » qu’il n’était « pas du tout intéressé » à voir MOTLEY CRUE‘s « La saleté » biopic. Monroe a poursuivi en disant que l’accident de voiture « a certainement détruit la vie de nombreuses personnes. Je n’ai jamais blâmé personne – vous ne pouvez blâmer personne pour un accident – mais la vie de beaucoup de gens a été brisée « , a-t-il déclaré. « Ainsi que les deux adolescents qui ont été paralysés dans l’accident; j’ai entendu dire qu’il n’y avait aucune mention d’eux non plus [in the film].

« C’est un sujet déprimant et c’est toujours comme ouvrir une boîte de vers », Michael a continué. « Et je ne veux juste pas entrer dans tout ça. C’est juste inutile. »

En 2004, Monroe claqué MOTLEY CRUE pour la décision du groupe de titrer un coffret « De la musique pour écraser votre voiture », qualifiant le mouvement d’irrespectueux et faisant référence au bassiste du groupe Nikki Sixx comme « superficiel », « ignorant » et « stupide ». « Les ‘Mostly Crude’ doivent être aussi stupides qu’ils le sont pour avoir fait ça », a-t-il déclaré. Boues métalliques. « Je ne parle pas seulement de Razzle, mais aussi pour les autres familles impliquées dans l’accident… Comme nous l’avons déjà dit : Le gadget le plus insipide et le plus meurtrier pour tirer profit du passé dont nous ayons jamais entendu parler. Il n’y a rien de « cool » ou « drôle » à propos de la mort ou de la liquidation d’un paraplégique à vie. Jusqu’où pouvez-vous descendre ? Je dirais que cela a donné une mauvaise réputation au mauvais goût. »

Trois ans plus tard, Monroe s’est excusé publiquement auprès de Sixx, disant que ses « commentaires peu flatteurs » sur le bassiste étaient « vraiment puérils et stupides ». Il a expliqué: « Je l’ai juste pris un peu personnellement quand ils ont appelé leur album à l’époque « De la musique pour écraser votre voiture ». J’ai pensé que c’était inapproprié car cela donnait l’impression qu’ils se moquaient de l’accident, ce qui, j’en suis sûr, n’était pas leur intention. »

En 2011, Monroe donné Sleaze Roxx son point de vue sur ce qui s’est passé cette nuit-là : « Il y a eu un accident, et malheureusement notre batteur a été tué. Vince Neil, Je n’ai rien à dire. C’était un accident. Ce qui s’est passé est arrivé, et cela ne peut pas être changé. Tout le monde a souffert de tout ça. »

En 2005, McCoy claqué MOTLEY CRUE sur leur compte de Razzlela mort et CRÜE bassiste Nikki Sixxsurdose d’héroïne, telle que publiée dans CRÜEl’autobiographie du groupe la plus vendue, « The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde ». Interrogé par la Norvège Métal Express commenter la description du livre des événements entourant l’accident qui a tué Razzle, McCoy a dit: « Conneries. De purs mensonges. J’étais là. Ce qui s’est passé, c’est Razzle disparu, tout comme Vince. Le reste d’entre nous se détendait, mec. Et il avait une femme enceinte de sept mois. Après environ une heure, elle a commencé à s’inquiéter. Alors moi et T-Bone, Tommy Lee [MÖTLEY CRÜE drummer], a pris sa voiture et nous sommes allés le chercher. Nous avons dépassé cet accident. Alors je me suis dit : « De quelle couleur était la voiture qu’il conduisait ? « Hé, mec, nous venons de passer la putain de scène d’un accident avec une voiture de sport rouge vif tout détruite. » j’ai vu Razzle‘s hat dans la rue, je suis allé, ‘Qu’est-ce qui s’est passé?’ Ils ont dit : ‘Vous devez aller à cet hôpital et à cet hôpital.’ A l’hôpital, j’entre avec Tommy, et je demandais à propos de Razzle, et ce médecin s’approche, ‘Quelqu’un ici connaît ce type appelé Razzle?’ J’ai dit: ‘Oui, je le fais, sa famille.’ « Désolé, votre ami est décédé. » J’ai pensé qu’il avait peut-être une jambe cassée ou quelque chose comme ça. J’ai dû appeler le groupe, et tu ne racontes pas ce genre de nouvelles par téléphone. Je leur ai demandé de venir à l’hôpital. Et c’était une scène assez triste. »

Bien que ROCHES DE HANOI a été formé en Finlande, leur boogie hard rock/pop-metal trash, hédoniste et décadent a influencé de nombreux groupes de Los Angeles, dont MOTLEY CRUE et GUNS N’ ROSES.

ROCHES DE HANOI a fait son entrée sur la scène hard rock dans la première moitié des années 1980, devenant l’un des premiers groupes finlandais à avoir un impact international. ROCHES DE HANOIsa carrière a ensuite déraillé après la mort de Razzle. Tensions internes et déception commerciale des années 1985 « Divorce rock’n’roll » conduit à Monroe quitter le groupe cette année-là, mettant ainsi fin prématurément à ROCHES DE HANOI.