L’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson : « Chaque concert est une audition pour le prochain concert »

Lors d’une apparition sur Rock Dance Théâtre TVle 11 novembre Youtube diffusion en direct, ancien MEGADETH bassiste David Ellefson discuté de la façon dont il choisit les projets dans lesquels s’impliquer lorsque les opportunités lui sont présentées. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Chaque fois que j’ai fait un truc musical sur l’argent, il n’y avait jamais assez d’argent et je n’ai certainement jamais aimé la musique. [Laughs] Si vous aimez la musique, si vous aimez le processus créatif, peut-être qu’il n’y a pas beaucoup d’argent dedans, mais je m’en fiche vraiment parce que je creuse vraiment le coup. J’ai donc appris… Les factures ont toujours été payées d’une manière ou d’une autre. Et c’est juste dire oui, habillez-vous, présentez-vous, entrez dans une pièce, apportez votre basse, soyez à l’écoute, soyez à l’heure, regardez votre meilleur, jouez de votre mieux, soyez le meilleur et entrez avec votre meilleure attitude. Chaque concert est une audition pour le prochain concert. Ainsi, la façon dont vous gérez votre entrée dans un concert est importante, et parfois la façon dont vous gérez la sortie d’un concert. Parce que toutes les choses ne durent pas éternellement, alors comment tu pars ou s’il y a une brouille et que ça ne marche pas… Je me souviens [legendary drummer] Vinny Appice en disant ça, parce qu’il parlait, je pense, SABBAT NOIR et d’autres choses. Il a dit, il a dit: « Vous savez, certaines personnes se battent pour sortir plutôt que d’accepter, hein, c’était alors, et c’est fini. » En fait, même mon ami A dessiné [Fortier], qui est le guitariste dans LE LUCIDE, nous parlions de certaines choses, et c’est un peu comme, ne sois pas triste, c’est fini. Soyez heureux que cela soit même arrivé. Parfois, quand vous regardez ça, c’est comme, ‘Ouais, c’était plutôt cool.’ Quoi que ce soit, que ce soit une relation, un groupe, un livre. Soyez heureux que cela se soit même produit, mec, et profitez de ce qui était là et passez au suivant. Il y en aura plus. »

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il « a soigné » un fan mineur. Ellefson a admis plus tard qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.)

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre MEGADETH leader Dave Mustaine, alléguant que le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour transformer Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).