L’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson, devient un « baron de Sealand »

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson dit qu’il a récemment reçu le titre de baron par Sealand – décrit comme le plus petit État indépendant du monde.

Sealand est une plate-forme de défense de la Seconde Guerre mondiale au large des côtes britanniques, composée d’un grand pont en acier posé au sommet de deux tours en béton. Il a été saisi et proclamé une nation par un radiodiffuseur pirate nommé Roy Bates en 1967. Son petit-fils Liam Bates détient actuellement le titre de Prince de Sealand.

Pour financer les coûts opérationnels de Sealand – y compris deux agents de sécurité à temps plein qui vivent sur la micronation toute l’année – la boutique en ligne de Sealand vend des t-shirts, des timbres et des titres royaux. Une pairie de seigneur, de dame, de baron ou de baronne coûte 44,99 $. Pour recevoir le titre de monsieur ou de dame, vous devrez débourser 129,99 $.

Ellefson a discuté de sa seigneurie Sealand dans une nouvelle interview avec Pierre tirée de Les chroniques hardcore de New York en direct ! dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « A dessiné [Fortier, musician, filmmaker and actor], un jour nous parlions, et je parlais des châteaux à travers l’Europe. Et il a dit : « Mec, tu peux aller à Sealand » — recherche en ligne — « tu peux acheter comme un pied carré de terre de Sealand. » Alors je suis devenu un seigneur, parce que c’est ce qu’est un propriétaire terrien, c’est un seigneur. Et puis je suis devenu baron. Et puis j’ai même payé quelques centaines de dollars de plus et je suis devenu monsieur. Alors maintenant je suis Sir Lord Baron David Ellefson, le titre royal et noble de la famille royale. Donc je [paid] quelques centaines de dollars et est devenu monsieur plutôt que Paul Mccartney et Elton John; ils doivent payer – je ne sais pas – un million de livres à la reine ou quelque chose comme ça pour devenir monsieur. Vous pouvez donc vous référer à moi maintenant comme primé [film] producteur Sir David Ellefson. »

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

David était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Dave Mustaine, alléguant la MEGADETH le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour tourner Megadeth inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.



