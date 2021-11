L’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson, dit qu’il est déjà au Temple de la renommée du rock and roll

Dans une nouvelle interview avec This Day In Metal, David Ellefson On lui a demandé s’il envisageait un jour où des groupes comme MEGADETH et TUEUR sera enfin intronisé au Temple de la renommée du rock and roll. L’ancien MEGADETH le bassiste a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Voici la chose amusante : de toutes les personnes, je suis probablement le plus favorable au Temple de la renommée du rock and roll. Et voici pourquoi : parce que je suis déjà dedans. Et voici comment – et ce n’est pas parce que je suis entré et que j’ai été intronisé.

« À la fin des années 90, nous avons fait une grande vente aux enchères sur [MEGADETH‘s official web site] Megadeth.com et nous avons vendu une tonne de matériel que nous avions dans notre unité de stockage ici en Arizona, lorsque le groupe était basé ici à cette époque », a-t-il poursuivi. « Et un fan a acheté à peu près un tas de mes Jackson basses que j’avais depuis le début, ils en ont acheté Richesses de la Colombie-Britannique. Les C.-B. Riche basse que j’ai utilisé dans le « La paix fait vendre » vidéo qui a le Mockingbird et qui a l’avion de chasse dessus, un fan l’a acheté. En fait, je pense Dave McRobb, qui gère les médias sociaux ou le fan club de MEGADETH, je pense qu’il l’a peut-être acheté et il l’a vendu à ce type, et je pense que c’est comme ça que ça s’est passé. Il l’a vendu à ce fan. Et le ventilateur, plutôt que de faire la folie de simplement le mettre eBay et essayant d’en tirer beaucoup d’argent, il l’a mis en consignation au Temple de la renommée du rock and roll, et c’était le premier morceau de souvenirs de métaux lourds – période – dans le Temple de la renommée du rock and roll. Puis ils mettent Dimebag‘s [late PANTERA guitarist Darrell Abbott] guitare. Et maintenant, il y a une sorte de petite exposition de heavy metal là-bas. Mais ça a commencé avec ma basse. Alors, honnêtement, j’y suis déjà. Alors je vais bien. [Laughs] Et, évidemment, cela représente MEGADETH. Et donc parce que ce ventilateur est cool, il s’est en quelque sorte faufilé MEGADETH sous le fil, ce que j’ai trouvé plutôt cool. »

Il y a plus de quatre ans, MEGADETH homme principal Dave Mustaine a également dit qu’il était déjà dans le Temple de la renommée du rock and roll. Moustaine, qui était membre de METALLIQUE pendant moins de deux ans, de 1981 à 1983, avant d’être licencié et remplacé par Kirk Hammett, n’a pas été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll avec le groupe lors de la cérémonie d’avril 2009 à l’auditorium public de Cleveland, Ohio. Mais Moustaine a insisté sur le fait qu’il avait déjà obtenu le feu vert parce qu’il est crédité sur les deux premiers METALLIQUE albums et co-écrit une demi-douzaine de chansons avec le groupe qui, incontestablement, ont contribué au lancement de leur carrière.

« Je suis là-dedans », a-t-il dit Le registre de Richmond dans une interview de juillet 2017. « Quiconque pense que METALLIQUE est là-dedans et Dave Mustaine Il n’y a pas de court-circuit entre leurs écouteurs. Je suis ici. Pour ce qui est d’être là et de voler de mes propres ailes et d’entrer dans la tête, de pisser et de dire que je possède la maison, non, pas encore. Mais je suis sûr qu’à un moment donné, si c’est censé être le cas, cela arrivera. Impatient. »

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich expliqué à Le marchand simple cette Moustaine n’a pas été inclus dans le salle de rock avec ses anciens camarades de groupe parce que « vous devez en quelque sorte le limiter quelque part. Dave Mustaine jamais joué sur aucun METALLIQUE enregistrements. Aucun manque de respect envers lui. Mais là [were] une demi-douzaine d’autres personnes qui faisaient la queue au début. Nous pensions que… la chose juste à faire serait d’inclure toute personne qui a joué sur un METALLIQUE record. » Il a ajouté: « Dave Mustaine était dans le groupe pendant onze mois, principalement en 1982… Je n’essaie pas de le minimiser. Depuis, je n’ai que du respect et de l’admiration pour ses réalisations. »

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Moustaine, alléguant que le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour transformer Megadeth inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



