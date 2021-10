L’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson : « Je n’ai rien fait de mal ; Il n’y avait rien d’illégal ici’

Lors d’une apparition mardi (19 octobre) sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », David Ellefson a parlé de son licenciement de MEGADETH il y a cinq mois, quelques jours seulement après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant le bassiste et une femme qui n’est pas sa femme aient été publiés sur Twitter. Peu de temps après qu’une vidéo explicite de lui soit apparue en ligne, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram.

Ellefson Raconté « Nation du tronc » hôte Eddie Trunk qu’il « ne savait même pas ce qu’était » le mot « toilettage », ajoutant qu’il « n’avait aucune idée » de la signification du terme que les experts utilisent pour désigner les actions que les agresseurs sexuels prennent pour se rapprocher et gagner la confiance de ceux qui les intéressent. « Et toute allégation d’illégalité [are false], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Il n’y avait rien. Et c’est pourquoi j’ai immédiatement engagé un avocat pénaliste. Je suis allé directement au département de police. Et juste pour mémoire, le méchant ne va pas au département de police. D’accord? Alors, juste pour être clair. Le gars qui n’a rien fait de mal, il va au département de police. C’est pourquoi je suis allé au département de police et j’ai déposé un rapport de police et je les ai laissés s’en occuper.

« Je pense qu’il y avait une grande peur de – il y a toujours ce discours sur l’annulation de la culture et tout ça », a-t-il poursuivi. « Et j’étais comme, ‘Écoutez, ce n’était pas moi.’ Et j’avais parfaitement le droit de m’élever contre cela et de me défendre contre cela. Et j’ai juste confié cela aux avocats et au service de police et je les ai laissés s’en occuper, et ils l’ont fait. «

David a également abordé sa décision de s’éloigner des médias sociaux et d’arrêter de faire des interviews pendant quelques mois le temps que les choses s’arrangent, tant sur le plan personnel que professionnel.

« Regardez, le temps guérit certainement les blessures dans ces choses, ce qui est bien », a-t-il déclaré. « Et c’était la chose – j’étais, comme, écoutez, je n’ai rien fait de mal; il n’y avait rien d’illégal ici; et vous l’avez laissé partir. Et pour moi de prendre un peu de temps et de sombrer. Je j’ai quitté tous les réseaux sociaux. J’en ai un Facebook compte que je ne dirige même pas, juste à des fins professionnelles et tout, mais je m’éloigne de ça. Et je pense que ça aide. »

Lorsque Tronc a soulevé le fait que la seule « illégalité » apparente dans ce cas réside dans la personne qui a effectivement divulgué la vidéo susmentionnée, Ellefson a déclaré: « À cent pour cent. C’est pourquoi je n’ai pas engagé d’avocat civil pour poursuivre les gens pour un million de dollars. J’ai engagé un avocat pénaliste, et ce qu’ils font, c’est poursuivre pour mettre les gens en prison. Parce que c’étaient les crimes. Vous ne pouvez pas simplement faire de la merde comme ça – mettre des trucs là-bas, du contenu – et ne pas avoir de pénalité. C’est le crime. Et je pense que les gens pensent juste qu’ils peuvent – et pas tout le monde; je ne dis pas tout le monde – mais il y a une faction qui pense juste que cela pourrait être fait pour plaisanter et pour s’amuser, et ce n’est pas le cas. Bien sûr, c’est Internet, donc les gens vivent dans des pays étrangers ; il y a tout ça. la meilleure chose, je pense, est, tout d’abord, de s’éloigner de ces plateformes parce que c’est un terreau fertile pour que cette société fasse cela. »

Deux jours après MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé EllefsonLe dernier départ du groupe, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il a promis de déposer une « procès en diffamation » contre la personne qui a « illégalement publié une vidéo très privée » du bassiste et fait de « fausses allégations » contre lui . Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a posté la vidéo. Cette personne sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi ». Ellefson a écrit.

Demandé par Tronc s’il y a toujours une procédure judiciaire en cours dans l’affaire, Ellefson a déclaré: « C’est résolu. Nous avons pris les mesures nécessaires, parcouru ce processus, ce qui était nécessaire, et tout est arrivé et, pour le moment, tout va bien. »

David, qui a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près d’une décennie, voulait également aborder une « idée fausse » spécifique à son sujet qui a été soulevée à plusieurs reprises au cours des mois qui ont suivi la mise en ligne de ses vidéos de masturbation. Il a dit : « Il y a une idée fausse que je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. MEGADETH,’ alors j’ai quitté le séminaire pour entrer MEGADETH. Et je me souviens avoir dit à ma mère que, quand elle était encore en vie, que Dieu ait son âme. J’ai dit, ‘Hé, je me suis retiré du séminaire’, en règle, pour continuer à être dans MEGADETH. Et elle était en fait très déçue. Elle m’a dit : ‘Tu sais quoi ? MEGADETH vous retient. C’est dommage. Vous auriez dû rester au séminaire. Il s’avère que j’aurais peut-être dû écouter ma mère ; Je ne sais pas. [Laughs] Bien sûr, maman veut le meilleur pour toi.

« Qui sait ? Peu importe, » continua-t-il. « Je suis un rock’n’roll, mec. Je suis un membre fondateur de MEGADETH. C’est qui je suis. C’est ce que je fais. Cela fait partie de ma vie. Cela fait partie de mon existence. Je ne regrette donc rien de tout cela. Mais je pense que c’était une idée fausse. Les gens ont commencé à jeter ça partout. Et donc je n’ai jamais été un pasteur ordonné. Oui. J’ai exploré ce monde pendant un certain temps. »

David a poursuivi en disant qu’il existe une perception selon laquelle les personnes de foi doivent établir une norme plus élevée sur la façon dont elles vivent et traitent les autres. « C’est presque comme si vous étiez cette entité qui flottait vers les cieux : ‘Oh, c’est un homme tellement merveilleux. C’est un homme de foi. Il a sa famille. Et puis cela arrive.’ C’est du genre ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?’

« Je veux dire, écoutez, il est vrai que j’ai en quelque sorte formé le public à penser que je suis l’une des rock stars les plus sages du marché, et pour la plupart je l’ai été », a-t-il poursuivi. « Mais en même temps, et ce n’est pas pour revendiquer autre chose que juste, oups, la merde arrive. C’est ce que c’est.

« Dans la saison où j’étais loin de MEGADETH, dans les années 2000, je me suis impliqué dans d’autres choses à l’église, et j’ai élevé ma famille, et blah blah blah, ces choses, et donc par nature, je suis en quelque sorte devenu un casanier de banlieue – le papa, » David ajoutée. « Et puis je suis retourné à MEGADETH en 2010. Et le truc c’est d’essayer de concilier que tu n’es pas un gars à la maison et un autre gars sur la route, que tu es le même gars. Et je pense que pour tous ceux qui ont passé du temps sur la route – que vous soyez une rock star, un vendeur ambulant ou qui que vous soyez – c’est le défi, et c’est un vrai défi, de garder votre vie en ordre quand chaque jour votre brosse à dents est dans un nouveau code postal. »

David et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.