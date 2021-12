L’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson, se présentera à la convention « Halfway To Halloween » dans l’Illinois

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson paraîtra à l’année prochaine « À mi-chemin d’Halloween » convention, qui aura lieu les vendredi 13 et samedi 14 mai au Rock Island County Fairgrounds à East Moline, Illinois.

David participera à un panel et nous projetterons également le film qu’il a réalisé, « Les habitants », à l’événement, qui est présenté par les gens derrière Festival des monstres du Midwest.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

« Les habitants » est un film d’horreur d’images trouvées écrit, réalisé et mettant en vedette Drew Fortier. Le film a été décrit comme « ‘CHUD’ si c’était tourné comme ‘Le projet Blair Witch’. » Les stars de cinéma Fortier, James L. Edwards (« Elle s’appelait Christa »), Douglas Esper (« The Nutshell ») et Omar Baig (« Faisons un film »). Il présente également des camées de Ellefson et ancien TÊTE DE CHAMPIGNON chanteur Jeff Hatrix.

L’intrigue du film est la suivante : lors du tournage d’un documentaire sur les disparitions suspectes au sein de la communauté des sans-abri, un cinéaste et son équipe disparaissent tout en découvrant un secret terrifiant et vicieux sous la surface de la ville.

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

David était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Dave Mustaine, alléguant la MEGADETH le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour tourner Megadeth inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).