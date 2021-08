L’ancien bassiste de Megadeth James LoMenzo s’apprête à rejoindre le groupe pour une tournée

En seulement 9 jours, le Metal Tour Of The Year co-titré par Megadeth et L’Agneau de Dieu dévastera des villes à travers l’Amérique du Nord alors que le trek très attendu prend enfin la route. Dans cet esprit, Megadeth a annoncé aujourd’hui que l’ancien membre de Megadeth, James LoMenzo, se joindrait à eux pour s’occuper des tâches de basse pour cette tournée.

S’exprimant sur l’annonce d’aujourd’hui, Dave Mustaine partage : « Je suis heureux d’annoncer que l’ancien bassiste et ancien de Megadeth, James LoMenzo, a gracieusement participé au Metal Tour of The Year. Les répétitions de la tournée viennent de commencer et nous avons hâte de commencer à écraser l’Amérique du Nord. »

James LoMenzo ajoute : « Je suis super content de rejoindre Megadeth pour le prochain Metal Tour of the Year. Il n’y a pas de meilleurs fans que les fans de Megadeth, j’ai hâte de sortir et de déchiqueter de la musique Megadeth avec vous tous.

Trivium et Hatebreed complètent la programmation de cette tournée des plus épiques, ce qui en fait les spectacles incontournables de 2021 pour les métalleux du pays. Produite par Live Nation, la tournée gigantesque et reprogrammée débutera désormais le vendredi 20 août à Austin, TX et touchera 27 autres villes avant de se terminer à Québec, QC, le samedi 2 octobre.

Les billets et forfaits VIP pour cette extravagance de métal sont en vente dès maintenant à partir du Site Internet Live Nation. Avec des billets qui changent rapidement et des forfaits VIP Megadeth presque épuisés, vous ne voulez pas manquer celui-ci.

Les dates de la tournée nord-américaine de Megadeth et Lamb of God 2021 sont les suivantes :

Ven 20 août Austin, TX – Germania Insurance Amphitheatre

Sam 21 août Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory

Dim 22 août Woodlands, TX – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman

Mar. 24 août El Paso, TX – Don Haskins Center

Mer. 25 août Albuquerque, Nouveau-Mexique – Isleta Amphitheatre

Ven 27 août Denver, CO – Ball Arena

Dim 29 août Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona

Mar 31 août Reno, NV – Reno Events Center

Mer sept. 01 Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre

Jeu Sep 02 Concord, CA – Pavillon Concord***

Sam sept. 04 Portland, OR – Moda Center

Dim sept. 05 Auburn, WA – White River Amphitheatre***

Jeu sept. 09 Tinley Park, IL – Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago***

Sam sept. 11 Danville, VA – Blue Ridge Festival*

Dim. 12 septembre Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

Lun sept. 13 Boston, MA – Pavillon de la Banque Leader

Mer sept. 15 Camden, NJ – Pavillon B&T***

Jeu. 16 sept. Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center***

Sam 18 sept. Noblesville, IN – Ruoff Music Center***

Dim 19 sept. Clarkston, MI – DTE Energy Music Theatre***

Lun sept. 20 Cincinnati, ON – Pavillon PNC

Mer sept. 22 Rogers, AR – Walmart AMP***

ven. 24 sept. Mount Pleasant, MI – Amphithéâtre du casino Soaring Eagle

Sam sept. 25 Indianola, IA – Knotfest Iowa**

Dim. 26 sept. St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre – St. Louis***

Mar. 28 sept. Minneapolis, MN – Armurerie

Jeu 30 sept. Toronto, ON – Scène Budweiser

Ven 01 Oct Laval, QC – Place Bell

Sam 02 Oct Québec, QC – Centre Vidéotron.

