L’ancien bassiste de Metalium Lars Ratz décède des suites d’un accident d’avion ultraléger

Ancien MÉTALIUM bassiste Lars “Ratz” Ranzenberger est décédé dimanche matin (18 avril) après l’écrasement de son avion ultra-léger “trike” à Majorque, en Espagne.

Selon We Publish News, l’accident s’est produit vers 10 heures du matin à côté de la route de Palma à Manacor près de Vilafranca, non loin du célèbre restaurant Es Cruce. Également à proximité se trouve le hangar de l’aérodrome, également appelé Es Cruce, et où Ranzenberger utilisé pour garer son avion.

Le musicien d’origine allemande, devenu entrepreneur, âgé de 53 ans, qui résidait depuis plusieurs années à Cala Santanyí, sur la côte sud-est de Majorque, serait décédé sur le coup. Il aurait été le seul occupant de l’avion.

Le personnel médical, les pompiers et la police ont été rapidement dépêchés sur les lieux après mais n’ont pas pu sauver Ranzenbergerla vie.

La Garde civile espagnole a ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de l’accident d’aujourd’hui.

Découvrez les photos de Diario De Mallorca. Les séquences vidéo peuvent être vues ci-dessous.

Au cours des dernières années, Ranzenberger couru InterLED, sons et visions SL, une entreprise qui a fourni des installations dans la lumière, le son et la télévision.

Sur le plan musical, Ranzenberger était plus récemment le producteur et le bassiste du groupe majorquin FYRE.

Formé à Hambourg en 1998, MÉTALIUM a sorti huit albums avant de se séparer en 2011.

Larsest l’ancien MÉTALIUM camarade de groupe Chris Caffery a rendu hommage au bassiste en écrivant sur les réseaux sociaux: “L’une des nombreuses discussions que j’ai eues au cours de l’année écoulée concernait des retrouvailles et de nouveaux disques de groupes avec lesquels je n’ai pas enregistré depuis des années. Vous connaissez tous l’évidence par les messages qui ont flotter. L’une des autres était des conversations avec Henning [Basse, vocals] et Lars Ratz sur la possibilité d’un nouveau MÉTALIUM tournée de disques et de festivals. J’avais en fait commencé à écrire des chansons avec cette réunion en tête.

“Je suis choqué et attristé de recevoir la très triste nouvelle que Lars Ratz est décédé aujourd’hui dans un petit accident d’avion.

“Ce premier MÉTALIUM Le disque a été une très grande partie de mon passé musical et personnel. Bien que la situation n’ait pas toujours été parfaite Lars croyait en moi et était si fier qu’il m’avait invité à participer à la création de ces premiers albums et aux tout premiers concerts.

“‘Millennium Metal’ était un disque classique de haut en bas.

“Lars les risques aimés. Il a en quelque sorte vécu du métal très lourd à bien des égards. Il adorait être pilote. Il peut maintenant emmener certains de mes amis au paradis sur certains de ses vols. Volez avec les anges mon ami. ”



L’une des nombreuses discussions que j’ai eues au cours de l’année écoulée concernait des retrouvailles et de nouveaux disques de groupes que je n’ai pas … Publié par Chris Caffery le dimanche 18 avril 2021

Vor ein paar Tagen am Telefon haben wir noch gesagt, lass uns am Wochenende nochmal telefonieren, wenn wir mehr Zeit … Publié par Henning Basse le dimanche 18 avril 2021

Publié par Lars Ranzenberger le lundi 30 septembre 2019

Publié par Lars Ranzenberger le mercredi 27 janvier 2021

Quel grand moment! … Se détendre avec votre petit flyer (Bautek) au-dessus des nuages ​​de l’une des plus belles îles d’Europe en écoutant SAGA (musique des années 80 … pour tous ceux qui ne savent plus ;-)) Publié par Lars Ranzenberger le mercredi 27 février 2019

Publié par Lars Ranzenberger le dimanche 23 septembre 2018

