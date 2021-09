Ancien METALLIQUE bassiste Jason News effectué avec le SIMPLES MORTELS au 2021 Journées champêtres du service d’incendie de Skaneateles le 5 septembre à Skaneateles, New York. Des séquences vidéo de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

En octobre dernier, Actualisé a acheté une maison sur le lac Skaneateles à Skaneateles pour 6,1 millions de dollars.

Fin 2019, Jason a vendu sa maison à Walnut Creek, en Californie, pour 2,3 millions de dollars.

Actualisé et sa femme Nicole ont été des résidents de longue date de Jupiter, en Floride.

Il y a sept ans, l’homme de 58 ans Actualisé annulé une apparition à l’Australie Onde sonore festival avec son groupe ACTUALITÉ, citant des “circonstances privées et personnelles”. L’annulation fait suite à plus d’un an de tournées intenses et d’activités promotionnelles entourant la sortie de ACTUALITÉ‘s “Métal” EP et album de suivi, “Musique Heavy Metal”, qui ont tous deux été accueillis positivement par les critiques et les fans.

Après être resté à l’abri des regards du public pendant quelques années, Actualisé ont rejoint les innovateurs canadiens du métal VOIVOD sur scène lors du concert de juin 2016 au Slim’s à San Francisco, Californie. Depuis, il a formé quelques nouveaux projets acoustiques, dont l’un a complété une courte tournée sur la côte ouest.

Jason la gauche METALLIQUE en 2001, mais a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll, avec le guitariste/chanteur James Hetfield, le batteur Lars Ulrich, guitariste Kirk Hammett, et l’homme qui l’a remplacé, le bassiste Robert Trujillo, en 2009.



