L’ancien bassiste de Metallica, Ron Mcgovney, rejette l’anecdote du « ventilateur électrique » de Biff Byford comme une « fiction totale »

Ancien METALLIQUE bassiste Ron McGovney a licencié SAXON chanteuse Biff ByfordL’anecdote de sur le premier spectacle que les deux groupes ont joué ensemble il y a près de quatre décennies en tant que « fiction totale ».

Lors d’une nouvelle apparition sur « Le podcast de Chuck Shute », Byford a raconté un incident amusant qui aurait eu lieu lorsque METALLIQUE était l’acte de soutien à SAXON au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie en mars 1982. « Je pense que nous étions en train de dîner ou quelque chose avant le concert ou faire quelque chose », se souvient-il. « Et METALLIQUE s’installait sur scène. Et je n’étais pas là. J’étais là plus tard pour leur spectacle, mais je n’étais pas là [when they were setting up]. Et j’avais un énorme ventilateur électrique devant moi, et je pense METALLIQUE demandé s’ils pouvaient l’utiliser, et notre responsable de la tournée a dit « Non ». Donc ils ne l’ont pas utilisé. Ils ne nous ont pas parlé pendant très, très longtemps à cause de ça. [Laughs] »

Il a poursuivi: « J’ai écrit un livre, une autobiographie, il y a quelques années, et dans le livre, j’ai dit: » Écoutez, si vous voulez utiliser le ventilateur à tout moment, ce n’est pas un problème. Vous pouvez l’utiliser les gars. » Et ils m’ont recontacté par la suite. Ils ont dû se rendre compte que c’était un peu stupide. [and became] grands amis après ça. Donc, c’était plutôt cool. »

Un jour après BLABBERMOUTH.NET publié une histoire basée sur Byfordcommentaires de, McGovney – qui était METALLIQUEle bassiste de à l’époque du Whisky show — a pris à son Twitter pour partager l’article et il a inclus le message suivant : « Wow. Quelle histoire. Fiction totale. »

Apparemment en train de sauvegarder Ronla revendication est le fait que METALLIQUE le batteur Lars Ulrich n’a rien mentionné sur le fait de vouloir emprunter Byford‘s fan électrique quand il a écrit sur l’expérience de son groupe en ouverture pour SAXON au Whisky dans un Instagram post en mars 2019. À l’époque, il a déclaré: « Le 27 mars en 82, nous avons joué nos 2e et 3e concerts au légendaire Whiskey a Go Go à LA, en soutenant SAXON. Pour nous à l’époque, c’était comme gagner à la loterie. Non seulement c’était notre premier concert à Hollywood, mais au début des années 80, SAXON étaient l’un des groupes de hard rock les plus importants, les plus excitants et les plus influents du Royaume-Uni et de l’Europe. Je les avais vus six mois plus tôt sur leur Denim & Cuir tournée à Brighton, où j’ai même réussi à me faufiler dans les coulisses. Haha…

« À l’époque, notre set se composait principalement de reprises et la plupart d’entre elles étaient TÊTE DE DIAMANT Chansons. Drôle d’histoire… après le 1er set, ce type sur SAXONL’équipe de s entre dans notre loge et nous demande, sur un ton très terre-à-terre, si nous avions déjà entendu parler d’un groupe d’Angleterre appelé TÊTE DE DIAMANT. Je lui ai répondu: « Bien sûr que nous l’avons fait, nous venons de jouer un tas de leurs chansons !! » Il s’est avéré qu’en plus d’être SAXONingénieur moniteur, il était aussi TÊTE DE DIAMANTingénieur moniteur. Son nom était Paul Owen & il est finalement devenu METALLIQUEingénieur du son de , jouant plus de 1 300 spectacles en 22 ans avec nous. Prends ça avec toi.

« Dans l’ensemble, une nuit incroyable pour ‘TALLICA & un putain d’esprit pour nous de voir notre logo occuper le même espace sur un dépliant que le puissant SAXON & le célèbre Whisky a Go Go. »

McGovney était membre de METALLIQUE en 1982 et est apparu sur les premières démos du groupe. Tensions entre McGovney puis-METALLIQUE guitariste Dave Mustaine conduit le bassiste à quitter le groupe et à être remplacé par Falaise Burton. Il a dit plus tard « Parlez, c’est Jéricho » que sa sortie de METALLIQUE ne le dérangeait pas parce qu’il était moins dans le style thrash du groupe, plus il était intéressé à devenir mécanicien de motos.

En décembre 2011, Byford rejoint METALLIQUE sur scène pour le premier des quatre spectacles intimes au Fillmore d’une capacité de 1 200 places à San Francisco dans le cadre de la célébration d’une semaine de son 30e anniversaire en tant que groupe réservé aux membres du fan club. L’emblématique chanteur de métal a interprété le SAXON classique « Homme à moto » avec METALLIQUE.

Ce n’était pas la première fois Coup de poing et METALLIQUE avaient surpris leurs fans avec une interprétation live de la chanson : en 2009, Byford rejoint les géants du heavy metal de San Francisco à Paris, au Palais Omnisport de Bercy.



Wow. Quelle histoire. Fiction totale. Qu’en pensez-vous @DAVIDMARRS_ ? – Ron McGovney (@RonMcGovney) 15 décembre 2021

Oui. Nous avons joué deux concerts ce soir-là. pic.twitter.com/N2u1cd3B9u – Ron McGovney (@RonMcGovney) 3 janvier 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Lars Ulrich (@larsulrich) Mots clés: saxon Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).