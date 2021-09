L’ancien bassiste de Steel Panther Travis Haley (AKA Lexxi Foxx) est de retour avec le nouveau groupe Hollywood Gods N’ Monsters

Ancien PANTHÈRE D’ACIER bassiste Travis Haley (alias Lexxi Foxx) a annoncé la formation de son nouveau groupe HOLLYWOOD GODS N’ MONSTERS avec un ami de longue date et une célébrité de la télévision de MTV‘s “Pimp My Ride”, Diggity Dave.

Après avoir joué pendant plus de deux décennies avec son ancien groupe, Haley avait décidé à l’amiable de passer à autre chose et de faire quelque chose d’un peu différent dans l’espace de la musique et de la basse.

Diggity Dave explique : “Ce n’est pas comme s’il avait jamais pensé qu’il n’était pas mis au défi par la quantité abondante de talent qui résidait dans PANTHÈRE D’ACIER; c’est juste qu’il voulait explorer différents types de musique et qu’il était intrigué par certaines des musiques que je lui envoyais.”

Diggity Dave fait de la télévision depuis le début des années 2000 mais vient du monde de la musique. Digitité a été signé à Warner Brothers Records au milieu des années 1990 avec un groupe qu’il a dirigé nommé SECOUER LA FOI qui présentait Tommy Thayer (EMBRASSER) à la guitare, Brian Jennings à la guitare (qui a continué à jouer avec TVT artistes d’enregistrement FERMETURE) et batteur Danny Parker (qui a ensuite co-fondé Frères Warner artiste d’enregistrement BELLES CRÉATURES). Après une décennie d’existence MTV, Digitité a continué à jouer dans d’innombrables autres émissions de télévision, y compris “Terre du champ de bataille” avec un ami de longue date Tommy Lee (MOTLEY CRUE) et célèbre rappeur Ludacris.

Travis, Digitité, Brian, Danny et leur chanteuse 7even (Kris Aragon) se connaissent depuis 20 ans avant de collaborer à ce méli-mélo grandiose et musical.

Travis dit : “Je suis très fier de ce que j’ai accompli avec mon autre groupe. Rien ne peut enlever les souvenirs et la camaraderie qui ont existé pendant toutes ces années, mais j’ai juste senti qu’il était temps pour quelque chose de nouveau. Quand j’ai entendu cette musique , je savais que c’était le groupe d’amis et la musique sur laquelle je voulais collaborer.”

Parce que Digitité, Brian et Danny avaient tous joué dans un groupe précédent ensemble et avaient été les meilleurs amis avec Haley pendant plus de la moitié de leur vie, l’opportunité de former un nouveau groupe était tout simplement trop convaincante pour ne pas le faire. Digitité avoue que le défi était de savoir quel genre de musique ils construiraient. “Une fois que nous l’avons compris, nous avons ensuite entrepris de trouver les pièces manquantes qui propulseraient le son et le son nécessaires pour compléter ce défilé de hooligans”, dit-il. “Nous savions que nous avions besoin de deux types de talents. Un rappeur extraordinaire qui pouvait démanteler n’importe quel genre de musique et le reconstruire à son image, et une chanteuse qui pouvait terroriser la gorge mais picoter les testicules. Nous avons réussi à trouver les parfaits pourvoyeurs de panique cinglante.”

HOLLYWOOD GODS N’ MONSTERS a enrôlé un rappeur nommé Battage publicitaire (alias HMK) qui est un phénomène dans le monde non seulement du rap mais aussi en tant que chanteur. Battage publicitaire, qui vient de sortir un single intitulé “Money & Power”, était déjà une balle dans la tête de la scène musicale lorsqu’il a été amené dans le giron avec HGNM. Battage publicitaire déclare : « Je savais que c’était une excellente occasion de représenter les légendes du passé et du présent de tous les genres de musique, tout en transformant la musique pour une nouvelle génération. C’était une évidence de faire équipe avec ces rockstars et « Define My Hype » pour le monde.”

Pour compléter le tout était une chanteuse qui porte le nom 7even (aussi connu sous le nom Kris Aragon). Travis dit 7even était vital pour le son global du groupe parce que la musique exigeait non seulement une présence féminine, mais une femme qui pouvait occuper un espace musical qui sautait de la pop, du punk, du rock, du rap et de la country.

HOLLYWOOD GODS N’ MONSTERS‘ la musique est ce que certains pourraient appeler “mashup”, mais ils s’agitent quand les gens les jettent dans cette catégorie. HGNM est un nouvel hybride de formes musicales, qui n’a pas été exploré, mais qui enflammera à coup sûr un million de groupes d’exemplaires une fois qu’ils auront “fait exploser la région” et introduit le monde à la musique “smashup”. Le groupe l’explique comme un mélange de styles, de sons, d’artistes, de genres et d’attitudes.

Travis dit : “Cette génération, celle qui la précède et celle qui la suit sont mûres pour un groupe comme nous. Il s’agit de se perdre dans la musique, de danser, de se sentir vivant. C’est pourquoi la scène DJ a conquis la musique – parce que les gens veulent aller à un spectacle et identifier et reconnaître les chansons qu’ils ingèrent. Ils veulent juste être enveloppés dans la musique qu’ils connaissent, que leurs amis connaissent, et bon sang… même leurs parents le savent.”

Digitité se termine en disant: “Nous ne sommes pas un groupe de reprises. Ce sont des trucs originaux que nous créons, et c’est une histoire vivante et respirante de la musique. Nous l’assimilons à ce que font les DJ, mais sous la forme d’un groupe complet qui s’éclate ensemble les chansons avec lesquelles chaque génération a grandi. Quel autre groupe mélange le groupe des années 70 ÉLÉGANT avec REINE, AÉROSMITH, GANG DE SUGARHILL, BLONDE et DMX? Et ce n’est qu’une chanson de nous. De plus, les enfants veulent revoir des rock stars… des entités plus grandes que nature sur scène qui reflètent l’atmosphère. Considérez-nous comme un gros juke-box américain… où tous les disques qu’il contient se sont fondus… sauf quand vous appuyez sur B5… vous obtenez cela plus B6, B7, B8 et la piste que vous pensiez connaître est maintenant une confiture de Frankenstein cousue qui vous fait secouer le cul plus fort que jamais.”