L’ancien bassiste de Stormtroopers Of Death/Anthrax, Danny Lilker, s’élève contre « Cancel Culture »

Ancien ANTHRAX bassiste Dan Lilker, qui était également un quart du projet parallèle du milieu des années 80 STORMTROOPERS DE LA MORT, a parlé à Pierre Gutiérrez de Rock Talks sur la montée du politiquement correct à l’ère des médias sociaux. Interrogé sur son opinion sur l’état actuel de la “censure”, y compris la culture de l’annulation, qui est l’idée qu’une personne, généralement une célébrité ou une personnalité publique, dont les idées ou les commentaires sont considérés comme offensants devrait être boycottée, Danny dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quelque chose comme le [debut] GAZON enregistrer [‘Speak English Or Die’], ouais, je veux dire, bien sûr, tu ne pourrais jamais faire ça maintenant. J’essaye juste d’être odieux et juste d’être un peu connard et d’être provocateur, tu ne peux plus faire ça parce que tout le monde pense que tu es complètement sérieux et plein de haine.

“Lorsque ASSAUT NUCLÉAIRE fait un festival à Recife, au Brésil, je parlais à quelques jeunes métalleux dans le hall de l’hôtel, et ils m’ont dit : ‘Sur ton premier album [1986’s ‘Game Over’], vous aviez une chanson supplémentaire sur la cassette, et elle s’appelait ‘Lesbiennes’. Pourquoi? Avez-vous eu un problème avec les lesbiennes ?’ Et je me dis : “Nous avons écrit cette chanson en 1985 avant même que tu ne sois né.” Le fait est que non, bien sûr, nous ne [have a problem with lesbians]. Mais c’est à ce moment-là que ça allait… Ça n’allait jamais, mais c’était une chanson stupide. Et, bien sûr, nous ne le pensions pas. C’était juste odieux et provocateur. Et tu ne peux pas faire ça [anymore].”

Il a poursuivi: “J’espère que les gens comprendront que juste parce que vous avez une position dans une chanson qui est manifestement drôle ou bizarre que vous n’êtes pas vraiment comme ça tous les jours.

“Je m’en fiche. Je n’ai pas honte de tout ce que j’ai fait. Tout était amusant quand c’était odieux, et je n’en retirerais rien. Je veux dire, “Fuck le Moyen-Orient”, a-t-il dit, faisant référence à une chanson du premier GAZON album, “mais c’est toujours vrai.

“Je pense que certaines personnes ont fait toute une industrie d’être offensées”, Lilker ajoutée. “Je pense que beaucoup de gens essaient d’impressionner leurs amis plus âgés : ‘Oh, tu as vu ce qu’ils ont dit ? Oh, c’est horrible.’ Je pense que certaines personnes utilisent ce genre de choses. MARDUK et INCANTATION [were] fermé d’un spectacle à Oakland parce qu’il y a 25 ans INCANTATION Il y avait un gars dans le groupe qui plus tard – beaucoup, beaucoup plus tard – s’est mis dans une merde de ‘white power’ merdique que tous les autres gars étaient, comme, ‘Qu’est-ce qui est arrivé à ce gars?’ Mais à cause de cette ancienne association, ils sont maintenant sur une liste, et cela, pour moi, est ridicule.”

Dans une interview de 2018 avec le “Que l’on parle” Podcast, ANTHRAX guitariste Scott Ian, qui était également membre de STORMTROOPERS DE LA MORT, a défendu les paroles sur “Parlez anglais ou mourez”, en disant: “Vous devez comprendre, c’était un personnage – j’écrivais pour un personnage. Ce n’est pas ce que je ressens, car Scott Ian. J’ai créé un gars nommé Sargent D, sur qui j’écrivais une bande dessinée et sur laquelle j’ai écrit des chansons. Et si tu ne comprends pas, va te faire foutre. Je ne m’excuserai jamais, car c’est de là que ça vient.”

STORMTROOPERS DE LA MORT (alias GAZON) était un groupe de metal satirique des années 1980 composé de Ian (guitare), Lilker (basse), ANTHRAX‘s Charlie Benante (batterie), et MOD‘s Billy Milano (voix).

STORMTROOPERS DE LA MORT sont généralement reconnus comme étant parmi les premiers groupes à fusionner le punk hardcore avec le thrash metal dans un style parfois appelé “crossover thrash”. La piste “Marche du SOD” du premier LP du groupe, “Parlez anglais ou mourez”, était le “Bal des Headbangers” chanson d’introduction depuis de nombreuses années.

STORMTROOPERS DE LA MORT a été formé peu de temps après Ian a terminé ses morceaux de guitare sur le ANTHRAX album “La propagation de la maladie”. Il dessinait des images du visage d’un personnage connu sous le nom de “Sargent D», et les images seraient accompagnées de slogans tels que « Je ne suis pas raciste ; Je déteste tout le monde” et “Speak English Or Die”. Ian aurait ensuite écrit des paroles sur ce personnage. Il a décidé de former un groupe de hardcore basé sur Sargent D, alors il a recruté Benante, Lilker et Milan.

L’édition du 30e anniversaire de “Parlez anglais ou mourez” a été mis à disposition en novembre 2015 via Mégaforce. L’ensemble comprenait l’album original ainsi que les enregistrements de démonstration de la pré-STROMTROOPERS DE LA MORT projet SOCIÉTÉ DU CRABE DU NORD.