L’ancien bassiste de The Roots Leonard Hubbard est décédé à 62 ans

L’un des membres fondateurs du groupe hip-hip primé aux Grammy Awards The Roots est décédé après des années de lutte contre le cancer. Leonard Hubbard, ancien bassiste du groupe pionnier, est décédé des suites d’un cancer du sang. Hubbard avait 62 ans. Il a été diagnostiqué pour la première fois en 2007. Sa femme, Stephanie Hubbard, a confirmé la nouvelle de sa mort à la station 6abc basée à Philadelphie. Elle a déclaré que la santé de Hubbard avait pris une tournure inattendue le mercredi 15 décembre, le laissant immobile. En raison des restrictions liées au COVID-19, elle n’a pas pu rester avec Hubbard après l’avoir emmené à l’hôpital.

« J’ai été appelée à l’hôpital », a-t-elle déclaré à 6ABC. « Ils m’ont dit ce qui s’était passé, qu’il était décédé. Je suis allé à l’hôpital et j’ai pu m’asseoir avec lui. » Selon Stéphanie, son cancer était en rémission jusqu’au mois dernier. Hubbard, affectueusement connu sous le nom de « Hub », laisse dans le deuil ses anciens camarades de groupe Questlove et Tariq « Black Thought » Trotter. Le membre Malik B. est décédé en 2020. « C’est avec le cœur le plus lourd que nous disons au revoir à notre frère Leonard Nelson Hubbard », a tweeté le groupe jeudi. « Que ta transition apporte la paix à ta famille à tes amis à tes fans et à tous ceux qui t’aimaient. »

Que ta transition apporte la paix à ta famille à tes amis à tes fans et à tous ceux qui t’aimaient. Reposez-vous dans Melody Hub pic.twitter.com/2dknTLDNLh – Les racines (@theroots) 17 décembre 2021

Le diagnostic de Hubbard est venu la même année où il a quitté le groupe. Il a continué à faire de la musique entre les traitements contre le cancer, y compris deux cycles de chimiothérapie. Stéphanie a déclaré qu’il avait fini de travailler sur un projet, The Awakening, la semaine avant son décès. Stephanie a déclaré que l’album comprend des fonctionnalités avec des artistes tels que Jill Scott, Ben Harper, Vernon Reid, Jeff « Tain » Watts, Lady Alma et Jaguar Wright.

« Quand vous entendrez son projet, vous verrez qu’il était bien plus que ce que les gens savent », a déclaré Stéphanie. « Il voulait être connu pour le type de musique qu’il composait. Et avant de mourir, il était assis là la nuit à écouter la musique, et il en était tellement content. »

Hubbard a grandi dans l’ouest de Philadelphie et a appris à jouer de la basse en quatrième année. Ses inspirations musicales incluent le saxophoniste John Coltrane et Jimi Hendrix. Hubbard a également étudié le piano classique.

Il a rejoint The Roots en 1992, lorsqu’il a joué avec Black Thought et Questlove lors d’un concert. « Ils ne me connaissaient pas d’Adam », a déclaré Hubbard au Philadelphia Inquirer en 2007. « Ahmir (Questlove) m’a dit de prendre un solo, et quand il a vu que j’étais un virtuose, il a dit: » Oh, mec, continue de jouer, continue de jouer.' »