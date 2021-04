L’ancien batteur de Five Finger Death Punch Jeremy Spencer publie le clip pour le single psychosexuel “ Devil From Hell ”

PSYCHOSEXUEL, mettant en vedette l’ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS le batteur Jeremy Spencer au chant comme le Papa diable personnage, a publié le clip officiel de son dernier single, “Diable de l’enfer”. Un twang déformé cède la place à son sombre baryton comme Spencer annonce: “Je n’ai qu’une envie ardente… de mettre le feu à ce putain de monde” avant d’exploser en poudrière d’un refrain.

“Il annonce que nous venons ici pour le tuer autant que nous le pouvons”, Spencer partage sur la piste. “J’ai trouvé ma propre voie et pris ma position. C’est la meilleure façon de présenter ce groupe au monde. Nous sommes prêts à faire une putain de vague.”

La chanson apparaîtra sur le prochain album du groupe, qui sortira ce printemps.

Le mois dernier, Spencer a parlé à “Faites glisser les eaux: le podcast Pantera” à propos de sa décision de supprimer toutes les musiques et vidéos précédemment publiées de PSYCHOSEXUEL avant l’arrivée de “Diable de l’enfer”.

“Lorsque vous créez des enregistrements, ils sont comme des instantanés dans le temps”, Jérémie expliqué. “Nous avons fait la première chose assez rapidement, et je l’ai juste jetée indépendamment. Et nous avions commencé le prochain disque tout de suite, et ‘Diable de l’enfer’ arrivé. Et je suis genre ‘Putain, mec. J’aime vraiment ça. J’aurais aimé que ce soit la première chose que nous ayons abandonnée. Alors c’est, tu sais quoi? Personne ne sait vraiment grand-chose des autres musiques, ce que j’aime bien, mais je pense que c’est plus approprié de savoir où nous voulons faire nos débuts; c’est ce que je voulais être la première chose. C’est donc un peu comme un redémarrage – nous recommençons. Je sortirai à nouveau l’autre musique plus tard, mais ce deuxième disque sera techniquement notre premier. [Laughs]”

Concernant “Diable de l’enfer”, Jérémie a déclaré: “C’est un peu différent du matériel précédent sur lequel nous avons travaillé. C’est un peu plus lourd. Nous faisons toutes sortes de choses – ce n’est pas seulement du métal ou autre; c’est un peu éclectique. Mais celui-ci est définitivement un stomper. J’en suis assez content. La vidéo s’est avérée vraiment cool aussi. “

Spencer, qui gère les voix principales dans PSYCHOSEXUEL, a également évoqué la réaction négative que les premiers clips du groupe ont reçue de la CINQ DOIGT fans, dont certains ont été rebutés par la présentation théâtrale du nouveau projet et le son à saveur gothique.

“C’est bon,” Jérémie mentionné. «Tout le monde ne va pas creuser ce que tu fais. Je veux dire, c’est comme ça que ça se passe COUP DE POING FATAL trop; nous publierions des trucs, et vous êtes détesté. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Nous avons toujours fait des disques pour nous-mêmes, et vous espérez que les gens l’aimeront. Vous ne pouvez pas le contrôler. Et nous avons eu la chance d’avoir une grande base de fans qui a apprécié ce que nous avons fait. Et je pense que nous trouverons également le public pour cela. Ce n’est pas pour tout le monde, mais je fais ce que j’aime faire et je suis un grand fan de théâtre. J’aime la musique gothique, j’adore le métal. Je vais tout mettre dans un mixeur, [and] ça va être très amusant. Et j’espère que les gens voudront se joindre à nous dans ce voyage. Et quand nous pourrons enfin jouer des shows effrayants, j’espère que les gens pourront sortir et passer un bon moment et voir ce que nous sommes. “

PSYCHOSEXUEL a sorti son premier album, “Torche la foi”, Juillet dernier. Il a été coproduit par Spencer et Shawn McGhee (NOYADES EN PISCINE) et libéré via Spencerde Enregistrements 6eX. Les débuts ont été créés au n ° 150 du palmarès Billboard 200, atteignant le n ° 5 sur les albums de musique dure, le n ° 12 sur les meilleurs albums des nouveaux artistes et le n ° 30 sur les albums rock actuels.

Avant l’arrivée de “Diable de l’enfer”, PSYCHOSEXUELLa dernière sortie de l’album était l’EP de reprise “Chansons pour vous traquer”, qui est sorti en novembre dernier. L’EP réuni Spencer avec l’ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Hook, qui a contribué des solos sur le EMBRASSER classique “Watchin ‘You” et QUEENSRŸCHEde “Je vais me rapprocher de toi”. Les enregistrements ont marqué la première fois que le couple travaillait ensemble depuis que les deux se sont séparés PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS.

Spencer, qui arbore un masque méphistophélien comme Papa diable, est joint à PSYCHOSEXUEL par guitariste Crucifère, bassiste Astaroth et batteur Volac.

Jérémie, qui a cofondé PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS avec guitariste Zoltan Bathory, a quitté le groupe pour qu’il puisse subir une opération du dos à l’automne 2018, ce qui a nécessité une période de récupération importante.

Spencerle remplacement de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS est Charlie “The Engine” Engen. Engen a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur le “F8” album, sorti en février 2020.