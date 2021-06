L’ancien batteur de Five Finger Death Punch Jeremy Spencer se fiche de ce que vous pensez de son nouveau groupe

Ancien POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS le batteur Jérémy Spencer a parlé à Jaspe Belge à propos de la réaction négative de certains fans à son PSYCHOSEXUEL projet, dans lequel il s’occupe de la voix principale en tant que Diable Papa personnage.

“Nous sommes à une époque où à peu près tout ce qui sort par tout le monde est détesté par au moins un groupe de personnes”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “C’est la nouvelle façon dont les choses fonctionnent. Ils obtiennent la stimulation de faire cela, ils obtiennent le jus de haine, c’est excitant pour eux, tellement bien – nous leur avons donné quelque chose avec quoi travailler. Il y a aussi des gens qui veulent quelque chose de différent et aiment les choses théâtrales et des trucs ironiques ; il y a un public pour ça. Il y a aussi des gars de bonehead metal, il y a des gens de hard rock — il y a des machines à sous pour tout le monde. Et nous faisons de la musique éclectique, donc quelqu’un trouvera quelque chose qu’il aime dans cette collection de chansons, J’en suis presque s surer Et s’ils ne le font pas, c’est bon.

“Les artistes font de la musique pour eux-mêmes, avant tout”, a-t-il poursuivi. “Ils sont égoïstes; c’est comme ça que ça se passe. Et puis ils espèrent que les gens aiment ça, et s’ils le font, tant mieux. S’ils ne le font pas, c’est formidable.

“Je suis le genre de personne dont j’ai lu les commentaires dans le passé. Je viens de l’un des groupes les plus détestés des deux dernières décennies, en POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS. J’ai donc entendu toutes les haines possibles que vous pouvez trouver ; il n’y a rien que l’on puisse me dire qui va me dérouter un peu.”

Spencer a poursuivi en disant qu’il était « empathique » avec les personnes qui publiaient des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. “Personne qui est heureux ou qui réussit ne passerait son temps sur un babillard à harceler quelqu’un d’autre”, a-t-il expliqué. “Penses-tu Lars Ulrich [METALLICA] obtient sur les babillards électroniques et les gens des chiens? Non, il ne le fait pas. Il s’en fout. Donc ce que tu penses de moi ne me regarde pas. Je fais de la musique pour moi. Si vous l’aimez, super. Si vous ne le faites pas, tant mieux. Je ne veux pas lire que tu l’aimes, parce que je ne le veux pas dans ma tête. Je m’en fiche. Je veux juste rester concentré sur mes objectifs et la tâche à accomplir, écrire de la musique qui me convient. Ce sont tous des instantanés dans le temps, ils sortent très rapidement, puis vous passez à la chose suivante. Alors pour se laisser emporter par ce que quelqu’un pense : « Merde, j’espère vraiment qu’ils aiment ça. » Je pourrais m’en foutre, mec. Je continue et je le fais parce que c’est amusant, et une fois que ce n’est plus amusant, je ne le ferai plus parce que je n’y suis pas obligé.

« J’ai eu beaucoup de succès avec POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS“, a-t-il poursuivi. “Je suis extrêmement reconnaissant pour cette opportunité. Cela m’a offert une vie formidable avec beaucoup d’expériences formidables, des tournées, des têtes d’affiche dans le monde entier. C’est une rareté. C’est gagner à la loterie, une fois dans sa vie, si vous avez de la chance. Je l’ai fait.

“[PSYCHOSEXUAL] est [about] entourer[ing] vous-même avec des gens positifs qui ont la même vision, qui veulent passer un bon moment, organisez un spectacle amusant et fou. Il n’y a pas de règles car nous sommes tous dans des personnages et nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons. C’est de la fantasy, c’est de l’horreur, c’est de vieux films de vampires, c’est tout ce que nous voulons que ce soit. Alors je passe juste un bon moment. Il n’y a pas de stress, il n’y a pas de pression et, comme je l’ai dit, je continuerai à le faire tant que c’est amusant. Et une fois que ça cesse d’être amusant, j’ai fini, parce que je n’ai pas besoin de le faire.”

PSYCHOSEXUELle deuxième album de, “Hymnes impies pour les enfants”, sera disponible à l’automne.

En mars, Spencer supprimé toutes les musiques et vidéos précédemment publiées de PSYCHOSEXUEL avant l’arrivée de “Le diable de l’enfer”, qui était le premier single et vidéo de “Hymnes impies pour les enfants”. À l’époque, Jeremy a appelé le mouvement “un redémarrage” et a déclaré PSYCHOSEXUEL était “à recommencer”.

PSYCHOSEXUEL a sorti son premier album, “Flamme la Foi”, Juillet dernier. Il a été coproduit par Spencer et Shawn McGhee (NOYADES EN PISCINE) et publié via Spencer‘s 6eX Records. Les débuts ont été créés au n ° 150 du palmarès Billboard 200, atteignant le n ° 5 sur les albums de musique dure, le n ° 12 sur les meilleurs albums des nouveaux artistes et le n ° 30 sur les albums rock actuels.

Avant l’arrivée de “Le diable de l’enfer”, PSYCHOSEXUELla dernière sortie de ‘s était l’EP de reprises “Des chansons pour vous traquer”, qui est sorti en novembre dernier. Le PE réuni Spencer avec l’ancien POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Crochet, qui a contribué des solos sur le EMBRASSER classique “Je te regarde” et QUEENSRŸCHE‘s “Je vais me rapprocher de toi”. Les enregistrements marquaient la première fois que le couple travaillait ensemble depuis que les deux se sont séparés de POINÇON MORT À CINQ DOIGTS.

Spencer, qui arbore un masque méphistophélique comme Diable Papa, est joint à PSYCHOSEXUEL par guitariste Crucifère, bassiste Astaroth et batteur Volac.

Jérémy, qui a co-fondé POINÇON MORT À CINQ DOIGTS avec le guitariste Zoltan Bathory, a quitté le groupe afin de pouvoir subir une opération du dos à l’automne 2018 qui a nécessité une période de récupération importante.

Spencerle remplacement dans POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS est Charlie “Le Moteur” Engen. Engen a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur le “F8” album, sorti en février 2020.