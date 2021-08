L’ancien batteur de Guns N’ Roses, Matt Sorum, à propos de son autobiographie : “C’est les hauts et les bas du rock ‘N’ Roll”

Ancien GUNS N’ ROSES le batteur Matt Soruml’autobiographie tant attendue de “Double Talkin’ Jive: True Rock ‘N’ Roll Stories du batteur de Guns N’ Roses, The Cult et Velvet Revolver”, arrivera le 7 septembre via Livres d’oiseaux rares après avoir été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

Matt Sorum a dit The Entertainer! Magazine à propos du livre : « La seule chose à propos de moi, c’est que j’ai toujours été assez ouvert à propos de mes sentiments, parfois à mon détriment. vraiment s’exprimer.

“Mon sentiment est que je suis un peu un conteur. J’ai eu une vie tellement colorée, surtout dans le rock’n’roll. Je ne vais pas être ce gars narcissique racontant mon aventure rock’n’roll.”

Sorumles co-auteurs de Leif Erickson et Martin Svensson précédemment co-écrit Samantha Renard‘s “Pour toujours”.

“Nous avons parcouru la liste de tout depuis mon enfance jusqu’à maintenant, en déménageant à Palm Springs dans le désert”, Sorum rappelé. “Ce sont les hauts et les bas de l’industrie du rock’n’roll, et les épreuves et les tribulations de tout ce que tout le monde affronte. C’est juste une sorte d’histoire de vie – n’abandonnez pas. Continuez à bouger et à vous balancer.”

L’homme de 60 ans Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N’ ROSES, a enregistré les albums à grand succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre illusion II” (tous deux en 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilise ton illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N’ ROSES‘ “L’ère du direct : ’87-’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Lors d’une apparition sur le « Arrêtez ! Déposez et parlez » Podcast, Sorum a déclaré à propos de “Double Talkin’ Jive”: “Je l’ai nommé d’après un GUNS N’ ROSES chanson, ‘Double Talkin’ Jive’. [Then-GUNS N’ ROSES guitarist] Izzy Stradlin a écrit cette chanson. Nous l’avons joué ensemble – sur le [‘Use Your Illusion I’] album, moi et Izzy suivi cela en une seule prise. Et la prémisse des paroles était basée sur le genre de pièges du business de la musique et du succès. Il y a ce courant sous-jacent qui n’est pas joli. Et je parle très sincèrement des choses que j’ai vécues, de mon point de vue.

“Je ne voulais pas paraître blasé” Mat a continué. “Je dois raconter l’histoire de la façon dont elle s’est déroulée pour moi, et j’espère que les gens ne la prendront pas comme si j’avais l’air blasée ou quelque chose du genre. Je voulais juste être aussi véridique et honnête que possible, de mon point de vue, si cela fait sens.

“Je pense qu’il y a une idée fausse selon laquelle, en tant que musiciens, nous sommes peut-être un peu élitistes ou privilégiés, ou des choses nous sont remises, et nous apparaissons automatiquement, et maintenant, tout d’un coup, nous sommes célèbres. Alors je viens de Regarde ça, je me dis, eh bien, ouais, j’ai un super boulot. J’ai une belle vie. Je suis super reconnaissant pour tout ce que j’ai pu faire. Mais dans le livre, vous pouvez voir que c’était beaucoup de travail dur. Il y avait beaucoup de bleus en cours de route. Et puis, au fur et à mesure que la carrière avance et que vous réussissez, des choses se passent. Il y a, bien sûr, la fameuse merde de drogue et d’alcool c’est un peu comme “Derrière la musique” VH1 — Je veux dire, que tout m’est arrivé. Vous savez, les pièges de la célébrité du rock and roll et toute cette merde.

“Pour moi, quand je le faisais”, en référence au style de vie de rock star, “et quand j’étais à la hauteur [of GUNS N’ ROSES‘ success], je me dis ‘Si je ne fais pas ça maintenant, je le regretterai plus tard.’ Alors j’ai juste essayé de vivre ma vie comme je pensais que je voudrais la vivre comme un enfant rêvant d’être dans un groupe de rock and roll.”

Sorum a dit dans le passé qu’un ARMES À FEU la tournée de retrouvailles aurait dû inclure lui et Adler, chacun jouant les chansons qu’il a enregistrées avec le groupe. Sorum a été intronisé en tant que membre du groupe dans le Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.

