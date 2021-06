L’ancien batteur de Guns N’ Roses, Matt Sorum, vend sa maison à Los Angeles pour 3 millions de dollars

Selon Architectural Digest, l’ancien GUNS N’ ROSES le batteur Matt Sorum a récemment vendu une maison de six chambres et quatre salles de bain à Los Angeles pour 3 millions de dollars.

En retrait derrière des haies, le Duplex colonial espagnol de 3 966 pieds carrés a été construit en 1929 et ressemble au Château Marmont. Situé dans la section la plus privilégiée du quartier Beverly Grove de Los Angeles, cette propriété est à distance de marche des meilleurs magasins et restaurants que Melrose Ave et Beverly Blvd. avoir à offrir. Chaque unité comprend trois chambres à coucher et de généreux espaces de vie de près de 2 000 pieds carrés.

Designer de renommée mondiale Ryan Saghian a été chargé de redessiner la propriété tout en conservant son intégrité architecturale et ses innombrables détails d’origine. Il y a une maison arrière séparée qui a été convertie en un studio de musique complet. Les autres équipements incluent un système de filtration d’eau dans toute la maison, une fontaine d’origine, un éclairage vintage, des cheminées, des jardins bien entretenus, un étang de carpes koï, des caméras de sécurité et plus encore.

Les registres de propriété indiquent que Sorum a acheté la maison en 2004 pour 1,15 million de dollars.

Sorum et sa femme possèdent également une maison à Palm Springs, où ils ont passé la plupart de leur temps ces dernières années.

Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N’ ROSES, a enregistré les albums à grand succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre illusion II” (tous deux en 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilisez votre illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N’ ROSES‘ “L’ère du direct : ’87-’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Sorum a dit dans le passé qu’un ARMES À FEU la tournée de retrouvailles aurait dû inclure lui et Adler, chacun jouant les chansons qu’il a enregistrées avec le groupe. Sorum a été intronisé en tant que membre du groupe dans le Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.

Matl’autobiographie tant attendue de “Double Talkin’ Jive: True Rock ‘N’ Roll Stories du batteur de Guns N’ Roses, The Cult et Velvet Revolver”, arrivera le 7 septembre via Livres d’oiseaux rares après avoir été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

“Double Talkin’ Jive” sera disponible en couverture rigide, en livre électronique et en livre audio, y compris une couverture rigide signée en édition limitée avec un ensemble de livres audio en vinyle, narrée et interprétée avec de la musique par Sorum. Les offres groupées de précommandes signées seront expédiées en août 2021. Les formats de couverture rigide, de livre électronique et de livre audio du commerce seront disponibles partout où les livres sont vendus en septembre.



L’ancien batteur de Guns N’ Roses, Matt Sorum, vend sa maison à LA pour 3 millions de dollars https://t.co/F1HKhiNAQR #CelebrityStyle #RealEstateCelebrityRealEstate #RealEstate – Shelly Cofini (@scofini) 4 juin 2021

Mots clés:

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).