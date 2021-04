L’ancien batteur de Judas Priest, John Hinch, est mort à 73 ans

Le batteur John Hinch, qui a joué sur JUDAS PRIESTpremier album de, 1974 «Rocka Rolla», est mort. Il avait 73 ans.

HinchLe décès a été confirmé par PRÊTRE chanteur Rob Halford au Histoires Instagram plus tôt aujourd’hui. Rob a partagé une photo de Hinch, avec la légende “RIP” et une série d’émojis, y compris les “cornes du diable” et une caisse claire.

Selon Wikipedia, Hinch joué dans plusieurs groupes de rock de Birmingham, au Royaume-Uni, dont LE PINCH, LA GÉNÉRATION, et LA LIGNE BAKERLOO BLUES, plus tard BAKERLOO. Avec Halford, il a joué dans le groupe HIROSHIMA de 1972 à 1973.

En mai 1973, guitariste KK Downing et bassiste Ian Hill, les membres fondateurs de JUDAS PRIEST, cherchaient d’autres musiciens pour compléter la programmation de leur groupe, chanteur Alan Atkins et divers batteurs temporaires étant partis pour poursuivre d’autres projets musicaux. Ils se sont approchés Halford et Hinch après les avoir vus jouer en direct avec HIROSHIMA. Glenn Tipton rejoint en tant que deuxième guitariste, et en 1974, ils enregistrent «Rocka Rolla».

Hinch aurait laissé PRÊTRE en 1975 sur les différences et les conflits personnels, en particulier avec Tipton. Il a ensuite poursuivi une carrière dans la gestion de la musique.



