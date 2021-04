L’ancien batteur de Korn David Silveria Breaking In A Sequence: Why We Un Acronymed Bias Name

Lors d’une apparition sur un épisode récent de la «Podcast Battleline», RUPTURE D’UNE SÉQUENCE chanteur Rich Nguyen a expliqué pourquoi le groupe a fini par « annuler l’acronyme » de son nom d’origine, BIAIS. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Pendant les temps politiques, si vous essayiez de nous trouver, il était impossible de nous trouver à travers tous les articles ‘biaisés’ – comme ‘médias biaisés’, ‘biaisés’ ceci. Et c’était, comme, ‘Woah. Nous doivent être un peu plus uniques, car nous sommes enterrés dans les actualités politiques. RUPTURE D’UNE SÉQUENCE est devenu notre nouveau truc, parce que, hé, vous pouvez nous trouver tellement plus facilement partout de cette façon. «

RUPTURE D’UNE SÉQUENCE caractéristiques dans ses rangs ancien KORN le batteur David Silveria.

Le premier EP du groupe « Acronyme », a frappé les fournisseurs de services numériques le 23 janvier. RUPTURE D’UNE SÉQUENCEla version de couverture de LA FOI PLUSde « Crise de la quarantaine », ainsi que le premier single « Dommage », qui a atteint le n ° 23 sur le Panneau d’affichage Tableau des indicateurs et n ° 9 sur le Fondations graphique lors de sa sortie initiale.

En plus de Silveria et Nguyen, RUPTURE D’UNE SÉQUENCE met en vedette des guitaristes Joe Taback et Mike Martinet bassiste Chris Dorame.

Silveria, Dorame et Taback joué auparavant ensemble dans NOYAU 10, qui a « implosé » en 2018 après avoir sorti quelques singles et joué un certain nombre de spectacles locaux.

Taback a dit à propos de RUPTURE D’UNE SÉQUENCE: « Nous avons reçu des centaines de soumissions du monde entier et entendu beaucoup de personnes incroyablement talentueuses. Riche est entré et nous avons immédiatement vibré. Les chansons s’écoulaient sans accroc. Nous avons pu faire beaucoup avec lui en très peu de temps. «

Ajoutée Dorame: « J’ai senti qu’il se connectait immédiatement à ce que nous essayons de représenter musicalement; il s’intégrait parfaitement. Son style est unique, mais suffisamment familier pour être la voix parfaite pour notre musique. »

Silveria d’accord. « RicheL’éthique de travail de nous pousse tous à travailler plus dur en studio; c’est incroyable », a-t-il dit.

Concernant RUPTURE D’UNE SÉQUENCEl’approche lyrique de, Nguyen Raconté OC hebdomadaire: « Les paroles que j’écris sont à la fois personnelles et abstraites. Chaque chanson que j’écris a deux significations: la mienne et votre interprétation. J’essaie d’écrire mes paroles assez vagues pour que les gens puissent s’identifier et se forger leur propre opinion. Cependant, si vous savez moi personnellement, vous pourrez peut-être comprendre de quoi je parle, peut-être. «

« Ce groupe n’a pas envie de travailler, c’est comme se retrouver avec des copains et juste s’amuser, » Silveria ajoutée. « Ça devrait être comme cela. »



