L’ancien batteur de Korn, David Silveria, évoque la possibilité d’une réunion pour le 30e anniversaire du groupe : « You Just Never Know »

Dans une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man, l’ancien KORN le batteur David Silveria, qui a quitté le groupe il y a une quinzaine d’années, s’est vu demander s’il y avait une chance qu’il rejoigne le groupe KORN à temps pour le 30e anniversaire du groupe en 2023. Il a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il faudrait évidemment que nous parlions tous. Jusqu’à présent, je ne vois rien de tout cela se produire. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. »

Silveria a également parlé de sa décision de quitter KORN en 2006. Il a déclaré: « J’ai quitté le groupe pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles était que lorsque nous avons commencé, nous étions tous des membres égaux et que tout était censé être voté et que tout le monde avait son mot à dire dans tout. Et cela s’est lentement transformé en une façon différente de travailler avec laquelle je n’étais pas du tout d’accord, à cent pour cent. Et en même temps, trois jours avant de filmer la dernière vidéo sur [2005’s] ‘On se retrouve de l’autre côté’ [album], je soulevais des poids dans mon garage et j’étais accroupi, tenant des haltères et il y avait une télé au-dessus de moi. Et je me suis accroupi. Quelque chose à la télé a attiré mon attention et je suis tombé en arrière et j’ai heurté le sol. Et en fait, je me suis cassé quatre os dans le bas du dos… Il s’est passé en fait quelques années avant que mon dos ne soit réparé. Mais j’avais tellement mal que je ne pouvais même rien faire. »

En 2019, Silveria a révélé qu’il s’était excusé auprès de ses anciens camarades de groupe pour les choses « fausses et méchantes » qu’il avait dites à leur sujet depuis sa séparation de KORN. Le batteur aurait été particulièrement bouleversé par le fait que le groupe ait accueilli le guitariste de retour Brian « Head » Welch il y a huit ans, mais ne ferait pas la même chose pour lui. Gallois a quitté le groupe en 2005 et a continué en tant qu’artiste solo avant de le rejoindre en 2013.

« J’étais immature, blessé et fou qu’après Diriger [rejoined KORN,] ils ne voulaient pas me laisser rentrer », Silveria a écrit dans un Instagram Publier. « Plus précisément, parce que l’année précédente Diriger est revenu, j’ai personnellement parlé à Diriger et j’ai essayé de l’amener, avec moi, à parler aux gars du fait que nous retournions tous les deux à KORN. À ce moment-là, Diriger mentionné, ‘David, vous et moi sommes de bons amis. Mais ne m’appelez pas si vous essayez seulement de me faire revenir à KORN. Je n’y retournerai jamais. Puis, moins d’un an plus tard, il retourne à KORN. Lors de notre appel téléphonique, il a dit des choses très négatives sur KORN, que je ne répéterai pas. Les choses que j’ai dites étaient fausses et méchantes. Je n’ai rien dit de négatif sur KORN depuis des années maintenant. J’ai le plus grand respect pour les gars et une appréciation pour chacun de ces gars. »

En juin 2019, Silveria, a déclaré qu’il serait prêt à réparer les obstacles avec ses anciens camarades de groupe. « Oui, je n’aurais aucun problème avec ça de quelque façon que ce soit », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le « Appétit pour la distorsion » Podcast. « Je n’ai aucun problème avec qui que ce soit. Je pense juste qu’à un moment donné, nos communications se sont tellement effondrées que nos managers ont appelé d’autres membres du groupe en leur disant: » D’accord, nous avons parlé à Jon [singer Jonathan Davis] sur ceci ou cela. Il veut faire ceci ou cela. Et je pense, ‘Pourquoi n’est-ce pas Jon nous parle ? Pourquoi ça se passe comme ça ?’ Et c’est devenu de pire en pire, au point que nous ne parlions même plus du tout – personne ne parlait même. C’était tellement bizarre. Je ne sais même pas pourquoi c’est devenu comme ça. C’était il y a tellement d’années, je ne pouvais même pas imaginer, à mon âge, avoir une relation qui se brise si mal et pas seulement dire: « Hé, nous devons régler cette merde ». C’est ridicule.' »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas raviver sa relation avec ses anciens camarades de groupe, même si c’est juste au niveau de l’amitié, David a déclaré: « Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je suppose que vous devez demander à ces gars. »

Silveria poursuivi KORN en février 2015, insistant sur le fait que sa sortie du groupe n’était qu’une pause et qu’il avait été repoussé lorsqu’il avait tenté de revenir dans le groupe en 2013. David a déclaré qu’il détenait toujours une participation dans KORN et a demandé à un juge de forcer le groupe à révéler combien d’argent ils ont gagné depuis son départ afin qu’il puisse obtenir sa juste part. KORN poursuivi et les deux parties sont parvenues à un accord en 2016 qui appelait à Silveria renoncer à ses droits sur KORN redevances futures en échange d’une somme forfaitaire.

Il y a quelques années, Davis Raconté Le pouls de la radio qu’il croyait Silveria avait perdu sa passion pour la musique, en disant : « Les deux premiers albums, je pense, il aimait vraiment jouer de la batterie, puis après cela, il a juste perdu son amour pour la batterie. Ça arrive.

David a dit aux fans en 2013 que KORN n’était plus le même depuis qu’il est parti, en disant: « Jusqu’à ce qu’ils aient le vrai » batteur funky « , il ne groovera pas comme il le pourrait. J’ai clairement indiqué que je reviendrais et restaurerais le groove. «

Silveria a récemment lancé un nouveau groupe appelé RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE. Il est rejoint dans le groupe d’Orange County, en Californie, par le bassiste Chris Dorame, guitaristes Joe Taback et Mike Martin et chanteur Riche Nguyen.