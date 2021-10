Ancien DÉCÈS membres James Murphy (guitare) et Terry Butler (basse) interprétera le troisième album classique du groupe, « Guérison spirituelle », dans son intégralité lors de deux salons en Floride. Les concerts des 11 et 12 décembre au Brass Mug à Tampa — où Murphy et majordome sera rejoint par le batteur Gus Rios (ex-CRÉATION MALVEILLANTE, DIVIN EMPIRE) et guitariste/chanteur Matt Harvey (EXHUMÉE, HORRIBLE) — coïncidera avec le 20e anniversaire du décès de DÉCÈS cerveau Chuck Schuldiner.

majordome discuté des performances à venir lors d’une apparition dans un nouvel épisode de « Le spectacle de Jasta », le podcast vidéo hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [Former DEATH drummer] Bill Andrews était totalement à bord pour le faire, et il voulait vraiment le faire. Malheureusement, à cause de la pandémie — il est au Japon ; il y vit depuis plus de 20 ans – les règles au Japon et ainsi de suite, et aussi son passeport doit être renouvelé, et c’est tellement en retard qu’il ne peut pas le faire. Mais il en était vraiment déchiré. Mais il retourne en Floride. Et il veut revenir sur scène et jouer de la batterie. »

Il a continué: « [Bill] effectivement commencé MASSACRE – lui et Allen Ouest. Mais il a joué sur [DEATH‘s] ‘Lèpre’, il a joué sur ‘Guérison spirituelle’, il a joué sur [MASSACRE‘s] « De l’au-delà », il a joué sur le « Condition inhumaine » EP. Il est juste hors de la scène depuis longtemps, mais il veut y revenir. »

Quant à ce que les fans peuvent attendre des concerts de Brass Mug, majordome dit : « Nous allons faire ‘Guérison spirituelle’ dans son intégralité. Et nous allons jouer trois ou quatre chansons supplémentaires de la ‘Cri de sang sanglant’/‘Lèpre’ ère. Le groupe qui ouvre s’appelle SYMBOLIQUE. C’est [former DEATH guitarist] Bobby Koelble, certains des gars de [the DEATH tribute band] DTA [DEATH TO ALL], et ils vont jouer le DÉCÈS trucs après ‘Spirituel’. Cela devrait donc être deux grands spectacles. Et c’est la première fois moi et James sont ensemble sur scène depuis 1990. »

Sorti à l’origine en 1990, « Guérison spirituelle » a marqué un nouveau tournant dans la DÉCÈS discographie, qui a inauguré une production plus propre, un nouveau niveau de limites repoussant les compétences musicales et d’écriture de chansons qui étaient auparavant inimaginables pour un groupe de métal. « Guérison spirituelle » établit la norme pour les riffs, les changements de temps insensés et, bien sûr, Schuldinerdes solos de guitare magistraux. Réédité en 2012 sous la forme d’un double CD logé dans un emballage super de luxe avec de toutes nouvelles notes de pochette de Murphy et majordome, Mandrinla soeur de Beth Schuldiner et VOLBEAT leader Michael Poulsen, le disque 1 comportait un tout nouveau remaster de l’album original et le disque 2 contenait 16 répétitions, extraits et instrumentaux de studio inédits.

En plus de l’édition à deux disques, un digipak triple CD en édition limitée (2000 exemplaires numérotés par machine) a été mis à disposition exclusivement auprès de Relapse.com. Le troisième CD comportait un set live inédit enregistré en 1990 avec le « Guérison Spirituelle » MORT s’aligner. Un iTunes l’édition deluxe a également été publiée contenant cinq pré-versions inédites supplémentaires.« Humain » pistes de répétition non disponibles sur aucune des versions CD.

Schuldiner est décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Dans les années récentes, DÉCÈSle catalogue historique de a fait l’objet d’une campagne de réédition méticuleuse via Dossiers de rechute.

Rechute a publié le tout premier entièrement autorisé DÉCÈS tabbook, avec 21 chansons classiques tabulées pour guitare de toute la discographie du groupe. Le livre, qui comprend la notation traditionnelle ainsi que la tablature, est également accompagné d’un téléchargement numérique de toutes les pistes.



