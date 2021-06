L’ancien batteur de Pearl Jam, Dave Abbruzzese, fait équipe avec des fans pour la couverture virtuelle de “Rearviewmirror”

Ancien CONFITURE DE PERLES le batteur Dave Abbruzzese a fait équipe avec Perle Jamily France enregistrer une reprise de la chanson du groupe “Rétroviseur”.

Dave et divers membres de la populaire Facebook groupe s’est réuni virtuellement pour interpréter le morceau, qui figurait à l’origine sur CONFITURE DE PERLESle deuxième album studio de 1993 “Vs.”.

Abruzzes commenté la collaboration, écrivant sur Facebook, “Parfois, il suffit de dire oui.”

Abruzzes rejoint CONFITURE DE PERLES avant la sortie du premier album du groupe en 1991, “Dix”. Il a également joué sur CONFITURE DE PERLESle suivi de “Vs.” et comme le disque de 1994 “Vitalogie”, mais a quitté le groupe avant la sortie de ce dernier album. Guitariste Gossard de pierre a déclaré plus tard: “Sur un niveau superficiel, c’était une lutte politique. Pour une raison quelconque, sa capacité à communiquer avec Ed [Vedder, vocals] et Jeff [Ament, bass] était très étouffé. Je ne pense certainement pas que c’était tout Dave Abruzzesec’est la faute s’il a été étouffé.”

Dans le “Tout le monde aime notre ville : une histoire du grunge” livre, Abruzzes est cité comme disant au sujet de sa sortie de CONFITURE DE PERLES: “Je suis rentré à la maison et Mike [McCready, guitar] appelé et Jeff appelé. Je pense que c’était difficile pour tout le monde dans le groupe, sauf pour la personne avec qui je n’ai jamais parlé après ça, qui était Eddie. La seule fois où j’ai jamais eu deux mots avec Eddie depuis que j’ai été viré, c’était deux ou trois ans plus tard. j’étais assis avec Alain Johannes de ONZE sur le trottoir après une Chris Cornell spectacle à Seattle, et Eddie est venu jusqu’à nous. Il a dit, ‘Dave Abbruzzese,’ et a un peu tendu les bras en guise de salutation, car il ne pouvait pas se cacher de moi. Et je me suis levé et j’ai réalisé à quel point il était plus petit que dans mon souvenir. Je pense que c’était un câlin à un bras. Il a commencé à divaguer et a essayé de se joindre à notre conversation, et il a fini par s’éloigner. Il y avait une petite partie de moi qui aurait adoré l’écraser et une autre partie de moi qui avait l’impression de l’avoir déjà fait, juste par le fait que je pouvais encore dormir la nuit et j’étais toujours fier de tout ce que nous avons accompli.”

Uniquement d’origine CONFITURE DE PERLES le batteur Dave Krusen et batteur actuel Matt Cameron ont été intronisés dans le Temple de la renommée du rock and roll avec le reste du groupe en avril 2017. Abruzzes, fers à repasser et bref batteur intérimaire Matt Chamberlain ont été laissés de côté.



