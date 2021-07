En tant que batteur du légendaire groupe de rock SCORPION, Herman Rarebell a été l’épine dorsale rythmique du groupe pendant de nombreuses années et reste l’un des batteurs les plus influents du monde du rock aujourd’hui. Enregistré il y a 40 ans, son premier album solo “Étouffer dans l’œuf” sera réédité cette année, remasterisé et disponible numériquement pour la première fois. “Étouffer dans l’œuf” sortira le 27 août via Gestion des aviateurs.

“C’était une sensation incroyable”, Cloche rare décrit le moment où il tenait son propre disque solo entre ses mains. “Je suis extrêmement fier de cet album. Même après 40 ans, l’album sonne totalement frais et excitant et des morceaux comme “Je vais dire au revoir” ou la ballade ‘S’amuser’ sont toujours des classiques absolus du hard rock, même aujourd’hui.”

Cloche rarele style de batterie de a été influencé par des groupes tels que LED ZEPPELIN et il s’est toujours senti chez lui en jouant du hard rock classique. Un son clair et direct est toujours sa passion aujourd’hui. Beaucoup de chansons, qui ont été écrites par Cloche rare au début des années 70, ne correspondait pas au concept de la SCORPION à cette époque, l’idée d’un album solo est née.

Pour marquer l’annonce, Herman a sorti le single “Rock Your All” et vous pouvez l’écouter ci-dessous.

Herman dit: “‘Rock Your All’ est l’un de mes singles préférés et contient l’un de mes riffs préférés de tous les temps.”

Les deux autres musiciens de son album étaient Pedro Schemm alias Georges Philips (voix et basse) et David “DH” Cooper (guitariste). Cloche rare et George Phillips étaient des amis d’enfance et jouaient ensemble dans des groupes tels que LES MAÎTRES et le légendaire groupe de krautrock RS RINDFLEISCH avec George au chant et Cloche rare à la batterie. Tous deux ont ensuite déménagé en Angleterre, où ils ont joué dans divers groupes et rencontré le guitariste David “DH” Cooper.

Cloche rare a su immédiatement que ce trio serait la formation optimale pour son premier album solo.

“Étouffer dans l’œuf” a été enregistré en direct dans un studio 16 pistes à Cloche rareville natale de Lebach. L’alchimie entre les musiciens était parfaite, les trois travaillant en harmonie pour créer un album hard rock honnête et live. En deux semaines, les pistes de base étaient terminées. Les derniers overdubs ont été faits en Dieter Dirks‘s studio près de Cologne et Herman RarebellLe premier album solo de était prêt à être mixé. Le mélange final a été fait par Gerd Rautenbach, qui était également responsable du son unique sur le légendaire SCORPION albums “Coupure électrique” et “L’amour à la première piqûre”. Tous les deux Cloche rare et Rautenbachle but était de donner aux chansons le LED ZEPPELIN le son, “donc la batterie est bien à l’avant dans une grande pièce”, Herman dit. “L’idée était de capturer à la fois la sensation en direct ainsi que la pression de la batterie.”

L’œuvre d’art a été créée par Tempête Thorgersonl’équipe de Hipgnose, qui a également créé des pochettes d’albums légendaires pour FLOYD ROSE, ORCHESTRE DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE et LED ZEPPELIN.

Liste des pistes :

01. s’amuser (version remasterisée)



02. Deux Minuterie (version remasterisée)



03. Avoir du bon temps (version remasterisée)



04. Basculez votre tout (version remasterisée)



05. Triangle (version remasterisée)



06. Plouc (version remasterisée)



07. Junk Funk (version remasterisée)



08. Fais-le (version remasterisée)



09. Crêpe (version remasterisée)



dix. je dirai au revoir (version remasterisée)

Cloche rare est né le 18 novembre 1949 (un Scorpion) à Sarrebruck, en Allemagne. Il a écrit les paroles de certains SCORPION‘ les chansons les plus classiques telles que “Rock You comme un ouragan”, “Rendre réel”, “Dynamiter”, “Coupure électrique”, “Arizona”, “Les mauvais garçons courent à l’état sauvage”, “Ne vous arrêtez pas au sommet”, “Provoque-moi, plais-moi” et d’autres chansons. En 1981, il sort son premier album solo “Étouffer dans l’œuf” (qu’il réenregistra plus tard sous le nom HERMAN ZE ALLEMAND & AMIS). En avril 1996, il quitte le SCORPION après un incroyable 32 millions d’albums vendus. Ensemble avec Prince Albert de Monaco, il a co-fondé Records de Monaco sortir un deuxième album solo sous le label Pique comme un scorpion.

le SCORPION ont réuni leur alignement classique au Wacken en plein air festival le 3 août 2006, présenté comme “Une nuit inoubliable : un voyage dans le temps”. Herman a été invité par ses vieux amis à les rejoindre sur scène et le groupe a interprété de nombreuses chansons classiques mettant également en vedette Uli Jon Roth et Michael Schenker.

Crédit photo: Nico messe



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).