Ex-SCORPION le batteur Herman Rarebell a fustigé ses anciens camarades de groupe, les qualifiant de « grossiers » et les accusant de « cupidité » pour leur refus apparent de lui permettre de rejoindre le groupe.

Cloche rare, qui était membre du SCORPION de 1977 à 1995, a évoqué la possibilité de son retour dans le groupe dans une interview pour le prochain numéro du magazine Classic Rock. On lui a demandé s’il était déçu de ne pas avoir été réinvité dans le giron après le limogeage en 2016 du batteur de longue date James Kottak, Herman a déclaré: “Je vais vous dire à quel point je suis déçu. Je leur ai envoyé un message offrant mes services, et je n’ai même jamais eu de réponse. J’ai pensé que c’était très impoli. Maintenant, j’entends le SCORPION affirment que leur nouvel album sera un retour aux jours de gloire des années 80. S’ils sont sérieux à ce sujet, ils devraient obtenir [former bassist] Francis [Buchholz] et moi de retour, et aussi Dieter Dierk qui a produit tous ces albums classiques. Tu sais pourquoi ils ne font pas ça ? Avidité. Cela signifierait devoir tout partager de cinq manières et non de trois.”

Cloche rare a également critiqué ses anciens camarades de groupe pour ne pas lui avoir accordé suffisamment de crédit pour leur succès commercial dans les années 1980. “Le groupe ne me mentionne jamais dans les interviews, ce que je trouve ridicule”, a-t-il déclaré. “Mais il y a un nouveau documentaire en préparation de ITV sur la bande. Je suis interviewé pour ça, donc je peux enfin remettre les pendules à l’heure sur mon rôle.”

Dans une interview avec Le rock classique revisité, Herman déclaré à propos de l’énorme succès commercial de SCORPION‘ 1982 album “Coupure électrique”: “Disques Mercure était totalement derrière nous et ils ont cru en nous. Ils voulaient que nous continuions à faire des albums. Ils voulaient que nous grandissions et que nous fassions mieux à chaque fois. ‘Lovedrive’ est devenu or. « Magnétisme animal » est devenu or et puis ‘Coupure électrique’ a été le premier à devenir platine. [Rudolf] Schenker / [Klaus] Meine / Cloche rare était une excellente équipe d’auteurs de chansons. Vous pouvez le voir à partir du nombre d’albums à succès que nous avons eu. Après que j’ai quitté le groupe, ils n’ont plus eu de tubes.”

Cloche rare a également parlé de l’inspiration pour les paroles de “Rock You comme un ouragan”, qui est sorti en tant que premier single de SCORPION‘ neuvième album studio, 1984 “Coup de foudre”. “Ces paroles étaient très faciles à écrire”, a-t-il déclaré. “Je me suis réveillé tôt le matin après avoir baisé et pris de la cocaïne toute la nuit et j’ai ouvert les rideaux. ‘C’est tôt le matin, le soleil sort. La nuit dernière était tremblante et assez bruyante. Mon chat ronronne et elle me gratte la peau. ‘ Elle m’avait gratté le dos pendant nos ébats. Je me suis juste assis et je l’ai écrit sur-le-champ. Il était cinq heures du matin et la fille était toujours au lit pendant que j’étais assis là à l’écrire. Le lendemain, j’ai dit à Rudolf, ‘J’ai de très bonnes paroles pour ce riff que vous avez.'”

Hermanl’album solo de “Étouffer dans l’œuf”, enregistré à l’origine il y a 40 ans, a été réédité le mois dernier, remasterisé et disponible numériquement pour la première fois.

