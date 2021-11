Ancien MÖTÖRHEAD et courant SCORPION le batteur Mikkey Dee a reçu le titre honorable « Göteborg de l’année » dans sa ville natale de Göteborg, en Suède, le samedi 27 novembre.

« Göteborg de l’année » est un titre honorifique décerné à un habitant de la ville qui a obtenu une distinction particulière au cours de l’année et a agi d’une manière louable qui a inspiré la fierté et fait plaisir à de nombreuses personnes.

Dans le cadre des festivités d’hier, Mikkey a obtenu son nom sur son propre tramway. Il a conduit 40 tonnes de métal jusqu’au Queens Square où il a été honoré devant les fans et les habitants de Göteborg. Le prix est décerné par le conseil municipal de Göteborg et l’association des tramways de Göteborg.

« Nous, les habitants de Göteborg, ressentons une énorme fierté d’avoir un artiste du monde de ce calibre dans notre ville », ont déclaré les responsables de la ville de Göteborg dans un communiqué. « Depuis plus de 40 ans, Mikkey a joué avec une passion incroyable dans certains des plus grands groupes du monde. Il est une véritable inspiration pour nous tous ainsi que pour les jeunes musiciens. »

Vous trouverez ci-dessous des photos et des séquences vidéo de la cérémonie d’hier.

Dee, qui a été membre de SCORPION depuis 2016, a joué de la batterie pour ROI DIAMANT de 1985 à 1989. Le batteur d’origine suédoise a également joué avec MOTÖRHEAD de 1991 jusqu’à la dissolution du groupe en décembre 2015.

Dee joué sur le classique ROI DIAMANT albums « Portrait fatal », « Abigaïl » et « Eux » jusqu’à son départ en 1988 pour rejoindre Don Dokken. Il est revenu un an plus tard en tant que joueur de session sur ROI DIAMANT‘s « Conspiration ».



Je dag har vi varit och firat vår vän och årets GÖTEBORGARE 2020 Publié par Thomas CaleoRex le samedi 27 novembre 2021

Idag gratulerar vi Mikkey Dee som fått stadens kulturpris och sitt namn på en spårvagn.



P plats var även den… Publié par Magnus Axe le samedi 27 novembre 2021

