L’ancien batteur de Sepultura Igor Cavalera décompose la chanson “ Refuse / Resist ” dans la série vidéo “ Beneath The Drums ”

Ancien SEPULTURA le batteur Igor “Iggor” Cavalera a récemment lancé une nouvelle série de vidéos, “Sous les tambours”, sur son Youtube canal, où il dissèque certaines des chansons les plus connues de son histoire d’enregistrement. Dans le cinquième épisode, qui peut être vu ci-dessous, il donne la trame de fond de la SEPULTURA chanson “Refuser résister” et interprète également une vidéo de lecture de la piste, tirée à l’origine de l’album de 1993 du groupe “Chaos AD”.

En janvier dernier, Igor a lancé un compte sur Patreon, où il propose du contenu exclusif à ses fans.

Igorde Patreon se compose de deux niveaux. L’un d’eux est “Bloody Roots” (30 $ par mois), où les fans peuvent obtenir les pistes de batterie au format Wav pour jouer ensemble et apprendre, la liste complète de tous les équipements utilisés dans leurs enregistrements et plusieurs avantages pour acheter des produits limités. Ils pourront également participer à Patreon-uniquement des sondages, regardez le contenu des coulisses et les diffusions en direct. Le VIP Patreon “Beneath The Drums” (50 $ par mois) offre tous les avantages de “Bloody Roots”, ainsi que des conversations en ligne via Zoom après chaque première vidéo sur Youtube. Dans la conversation avec Igor, les fans auront l’occasion d’apprendre plus en profondeur comment il a travaillé sur la piste, suivi d’une session de questions-réponses. Ils auront également un accès anticipé aux mises à jour, aux tickets et aux communiqués.

Patreon est un service de financement participatif, où les fans contribuent des montants prédéterminés pour obtenir un accès exclusif au contenu et aux récompenses.

Igor la gauche SEPULTURA en juin 2006 en raison de «différences artistiques». Son départ du groupe est survenu cinq mois après avoir annoncé qu’il prenait une pause SEPULTURAses activités de tournée pour passer du temps avec sa seconde épouse et leur fils (né en janvier 2006).

En 1996, Igorfrère du chanteur Max Cavalera, sorti SEPULTURA après que le reste du groupe se soit séparé avec Maxla femme de Gloria en tant que manager.

Pendant une décennie et demie, Igor a fait partie de la MIXHELL Projet DJ / hip-hop / électro avec sa femme Laima Leyton.

Il y a deux ans, Igor fait équipe avec Wayne Adams (GRAND LAD, PÉDALES DE MORT, JOHNNY BROKE) pour former le PETBRICK projet. Le premier album du groupe, “JE”, est sorti en octobre 2019 via Activités de cercueil fermé aux Etats-Unis

IgorLes autres projets musicaux actuels comprennent LA CONSPIRATION DE CAVALERA (aux côtés de Max) et SOULWAX.



