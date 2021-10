L’ancien batteur de Sepultura Igor Cavalera lance un nouveau projet de spirale corrodée

SPIRALE CORRODÉE, le nouveau projet mettant en vedette Igor « Iggor » Cavalera (CONSPIRATION DE CAVALERA, MIXHELL, PETBRIQUE, ex-SÉPULTURE), producteur électronique vénézuélien / Arca collaborateur Carde-poussoir, et Dwid Hellion (INTÉGRITÉ, GUERRE PSYCHOLOGIQUE), sortira son premier EP, « Invocation Nocturne Ancienne », le 3 décembre via Membre fantôme.

SPIRALE CORRODÉELa première sortie de ‘s dépasse les frontières du black metal, du hardcore, de la new wave, de l’industriel et de l’EBM, une somme de décennies d’expérience et d’une musicalité puissante de véritables géants de leurs domaines respectifs. Ses trois membres contribuent non seulement à l’influence stylistique, mais aussi à trois voix uniques et à un océan illimité de capacités.

« Invocation Nocturne Ancienne » capture l’intensité, l’horreur et la terreur surnaturelle de son titre. Sa noirceur est plus créative et plus exigeante que les riffs déformés ou les blastbeats ; au lieu de cela, il est brut, spirituel, apocalyptique et parfois illuminé d’étincelles de mélodie qui scintillent dans une noirceur suffocante. Une tension bouillonnante qui creuse de profondes et sombres fissures de l’âme.

Pré-commander « Invocation Nocturne Ancienne » et vous obtenez une piste maintenant (en streaming via le gratuit Camp de bande app et également disponible en téléchargement de haute qualité en MP3, FLAC et plus), ainsi que l’album complet au moment de sa sortie.

« Invocation Nocturne Ancienne » liste des pistes :

01. Invocation nocturne antique



02. À travers les yeux de la folie



03. Fragments résultants Splinter Existence



04. Éther oublié

Écouter la piste « Ether oublié » au dessous de.

Igor la gauche SÉPULTURE en juin 2006 en raison de « différences artistiques ». Son départ du groupe est intervenu cinq mois après avoir annoncé qu’il prenait une pause de SÉPULTUREles activités de tournée de pour passer du temps avec sa deuxième épouse et leur fils (né en janvier 2006).

En 1996, Igorle frère de, chanteur Max Cavalera, sorti SÉPULTURE après la séparation du reste du groupe avec Maxla femme de Gloria comme leur gestionnaire.

Depuis une décennie et demie, Igor a fait partie de la MIXHELL Projet DJ/hip-hop/électro avec sa femme Laima Leyton.

Il y a deux ans, Igor fait équipe avec Wayne Adams (GROS GARÇON, PÉDALES DE MORT, JOHNNY CASSE) pour former le PETBRIQUE projet. Le premier album du groupe, « JE », est sorti en octobre 2019 via Activités de cercueil fermé aux Etats-Unis

IgorParmi les autres projets musicaux en cours de CONSPIRATION DE CAVALERA (aux côtés de Max) et CIRE D’ÂME.



