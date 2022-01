L’ancien batteur de Slayer Dave Lombardo pleure la mort de sa mère

Ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo pleure la mort de sa mère.

Nicelia Irène Lombardo décédé le 26 décembre 2021 à l’âge de 89 ans.

Dave a annoncé le décès de sa mère dans un article publié sur les réseaux sociaux lundi 10 janvier. Il a écrit: « Le 26 décembre 2021, ma maman incroyable, Nicelia Irène Lombardo décédé. Elle avait 89 ans. Ses derniers jours ont été vécus avec beaucoup de douleur et d’épuisement. C’était une femme forte et courageuse, non seulement à la fin, mais tout au long de son parcours. Elle a été ma première fan. Soutien dès la première note. Des cuillères, casseroles et poêles aux arènes. Mon producteur préféré. Toujours encourageant mes efforts musicaux. Son esprit positif, ses blagues et ses appels téléphoniques quotidiens nous manqueront tous.

« Nous t’aimons tendrement, Mima. Repose en paix. »

Dave, qui est né à La Havane, à Cuba, mais a émigré dans le sud de la Californie avec ses parents lorsqu’il était tout-petit, a finalement eu la chance de se produire dans son ancienne patrie en 2018 lorsque TENDANCES SUICIDAIRES joué deux spectacles à Cuba. Le concert du 7 mai 2018 au Centro Cultural Club Bariay à Holguin et le concert du 11 mai 2018 au Salon Rosado De La Tropical à La Havane ont marqué la première fois Dave avait déjà joué dans la nation des Caraïbes.

Demandé par Rencontre Graspop Metal ce que c’était pour lui de retourner à Cuba pour la première fois depuis plus de cinq décennies, Dave a dit: « Magique. Je suis allé [there first] en janvier [2018], et j’ai emmené ma mère. Elle était toute raide quand nous sommes arrivés là-bas, mais après une semaine à Cuba et à marcher, elle s’est dit : « Oh, d’accord. Allons-y. Je peux marcher moi-même. Allons ici, allons là-bas.' »

Il a ajouté: « Je suis parti quand j’avais 15 ou 16 mois – c’est à ce moment-là que j’ai quitté Cuba. Et nous sommes allés en Californie. Donc je n’y suis pas allé depuis. Et je suis revenu, et j’ai pu voir la maison que j’ai est né et j’ai rencontré les gens qui y vivent maintenant, qui y vivent depuis 50 ans. Et j’ai vu les boucheries de mon père et un appartement que ma mère et mon père pensaient acheter juste au bord de l’eau. C’était magnifique – juste à deux pâtés de maisons du Malecón, qui est une célèbre promenade que vous pouvez faire à La Havane. »

Dans une interview de 2012 avec Bruit, Lombarde a parlé de la façon dont ses racines cubaines ont affecté son éducation musicale. « Vivant dans une famille cubaine, mes parents allaient dans ces clubs sociaux latinos quand j’étais enfant », a-t-il déclaré. « Je me souviens avoir été là-bas et avoir vu les hommes jouer aux dominos, boire du café et parler du vieux pays. C’était vraiment quelque chose de familial. Mais ce dont je me souviens le plus, ce sont ces danses qu’ils avaient dans les clubs. »

Il a poursuivi: « Ma mère essayait de me faire sortir et danser sur les grands groupes live qui organisaient ces fêtes au club social. Mais je serais dans les coulisses, assis sur un tabouret de piano et regardant les musiciens du groupe . C’est là que ma fascination pour le métier de musicien a commencé. Ma mère se fâchait tellement et disait : « Allez, Dave! Il y a des jolies filles qui veulent danser. Mais j’étais plus intéressé à regarder le groupe jouer. »

Lombarde, qui partage la plupart de son temps entre les pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes horreur-punk INSUFFISANCES, supergroupe hardcore CROIX MORTE et M. BAGUE, a été effectivement licencié de TUEUR après avoir raté la tournée australienne du groupe en février/mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du groupe. Il a depuis été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant TUEURle batteur de 1992 à 2001.

Peu de temps après son licenciement, Lombarde a déclaré avoir découvert que 90 pour cent des TUEURLes revenus de la tournée de s étaient déduits des dépenses, y compris les frais de gestion, coûtant des millions au groupe et leur laissant environ 10 % à partager en quatre. Alors que lui et le bassiste/chanteur Tom Araya embauché des auditeurs pour comprendre ce qui s’était passé, Lombarde a déclaré qu’il n’avait jamais été autorisé à voir les informations obtenues.



