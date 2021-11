Le batteur Jon Dette (TESTAMENT, TUEUR, ANTHRAX) a mis en ligne une vidéo de huit minutes dans laquelle il propose un « petit mais puissant conseil de batterie » sur ce qu’il pense être un élément essentiel du TUEUR son de batterie : la fraise ou les notes de diddle ou de grâce.

Dans le clip, que l’on peut voir ci-dessous, l’homme de 51 ans Dette – qui a joué en tant que membre à temps plein de TUEUR de 1996 à 1997 et en tant que membre en tournée en 2013 — dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Un conseil pour cette semaine est un TUEUR pourboire, pour TUEUR Chansons. Et à mon avis, c’est l’une des petites choses les plus cool que vous entendez dans TUEUR tambour, en particulier Dave‘s [Lombardo, original SLAYER drummer] tambourinage. Et c’est ce que nous pourrions appeler une fraise ou un diddle ou des notes de grâce – comme vous voulez l’appeler. C’est juste une de ces petites choses, presque comme si vous l’entendiez mais peut-être que vous ne l’entendez pas, si cela a du sens. C’est juste cette petite chose – c’est génial; c’est incroyable; Je l’aime. C’est l’une de mes activités préférées, que je joue un TUEUR chanson ou même ANTHRAX chansons ou toute autre chanson. Mais ce que je voulais souligner, ce n’est pas seulement ce qui a été fait, mais une erreur que je vois commettre certaines personnes. J’ai également fait la même erreur au début de mon parcours de batteur.

« Je vais donc démontrer la bonne façon et ce que nous appellerions la mauvaise façon », a-t-il ajouté. « Encore une fois, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, mais si vous voulez apprendre la bonne façon de le faire, alors je vais vous montrer comment c’est fait. Donc avec ça, alors vous pouvez rouler comme vous le souhaitez à ce moment-là. »

Dans une interview de 2013 avec Règles de métal, Dette a révélé qu’il travaillait avec TUEUR guitariste Kerry roi sur certaines des premières idées de ce qui est devenu le dernier album studio du groupe, 2015’s « Impitoyable », avant d’être remplacé par un retour Paul Bostaph. « En fait, j’ai commencé à travailler avec TUEUR après notre retour d’Australie [in early 2013] », a-t-il dit. « Nous avons commencé à travailler pour la démo et la musique de leur nouvel album. Et puis évidemment ce qui s’est passé avec Jeff [Hanneman, guitar] décès, cela a changé certaines choses. Mais c’était définitivement dans cette direction que je travaillais avec TUEUR [again]. Mais comme je l’ai dit, il y a juste des choses qui ont changé avec ça une fois Jeff est décédé, et je pense qu’en fin de compte, ils se sont sentis plus à l’aise avec ‎Paul Bostaph, juste parce que Paul était dans le groupe depuis plus longtemps. Je pense que ça n’allait pas être autant un choc pour leurs fans, parce que d’abord Dave est parti, et maintenant Jeff est parti, le groupe, il n’y a plus que deux membres originaux. Donc si Paul les fait se sentir plus à l’aise et à la maison, puis plus de respect pour lui et je leur souhaite le meilleur avec ça. »

roi a confirmé qu’il travaillait avec Dette au début du processus d’écriture de chansons pour « Impitoyable » avant de décider de réembaucher Bostaphe au lieu. « Nous l’avons poursuivi », Kerry a déclaré dans une interview en 2015. « Nous sommes rentrés d’Australie. J’ai fait des démos avec Jon Dette, j’ai fait des démos avec Paul — les deux mêmes chansons, dans les mêmes circonstances ; ils avaient chacun, genre, 24 à 36 heures pour les apprendre – et juste voir où ça s’est passé. Et À M [Araya, SLAYER bassist/vocalist] et Jeff [Hanneman, SLAYER guitarist] tous deux ont décidé Paul, et avec le recul, c’était le bon choix. »

Dette rejoint à l’origine TUEUR en 1996 quand Paul Bostaph gauche pour travailler sur son projet parallèle LA VÉRITÉ SUR LES FRUITS DE MER. Dette exécuté avec TUEUR au 1996 Ozzfest promouvoir l’album de reprises du groupe, « Attitude incontestée ».

Avant de rejoindre TUEUR, Dette Est apparu sur TESTAMENT‘s « Vivre au Fillmore » album, sorti en 1995.

Dans les années récentes, Dette avait joué des spectacles sporadiques avec ANTHRAX en remplacement temporaire de Charlie Benante, qui avait suivi une thérapie physique dans sa bataille continue contre le syndrome du canal carpien.



