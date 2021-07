L’ancien batteur de Slipknot et fondateur de VIMIC, Joey Jordison, décède à 46 ans

Ancien Nœud coulant Le batteur Joey Jordison, l’un des membres fondateurs du groupe de hard rock, est décédé à l’âge de 46 ans, a annoncé sa famille mardi 27 juillet.

“Nous avons le cœur brisé de partager la nouvelle que Joey Jordison, batteur, musicien et artiste prolifique est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021”, une déclaration de la famille de Jordison aux lectures de Billboard.

« La mort de Joey nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptible. Pour ceux qui connaissaient Joey, comprenaient son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui concerne la famille et la musique.

“La famille de Joey a demandé que les amis, les fans et les médias respectent naturellement notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile”, ajoute le communiqué. « La famille organisera un service funéraire privé et demande aux médias et au public de respecter leurs souhaits. »

Jordison a formé Slipknot dans son Iowa natal en 1995 avec le percussionniste Shawn Crahan et le bassiste Paul Gray. Slipknot a annoncé en décembre 2013 que Jordison et le groupe se séparaient après près de deux décennies ensemble.

Un an avant la dissolution, Jordison a été diagnostiqué avec l’affliction neurologique souvent permanente de la myélite transverse aiguë. Il a passé trois mois à l’hôpital et a suivi une rééducation physique et un entraînement intensifs pour non seulement se rétablir complètement, mais aussi pour atteindre un nouveau niveau de compétence avec son instrument. Après être sorti de cette bataille et être revenu sur scène pour une série d’apparitions en festival, Slipknot s’est séparé de lui.

Après que Jordison a quitté le groupe, il a formé VIMIC, le célèbre groupe de heavy rock. L’équipe a signé un accord mondial avec Universal Music Enterprises (UMe) et T-Boy Records, le partenariat entre le label UMe et le vétéran du rock Andy Gould.

Trouvant une nouvelle force avec le soutien d’amis proches et de sa famille, Jordison a décidé de recommencer à faire ce qu’il fait le mieux. Entrez VIMIC, qui comprenait Jordison (batterie), Kalen Chase (chant), Jed Simon (guitare), Kyle Konkiel (basse), Matt Tarach (claviers) et Steve Marshall (guitare).

Le label T-Boy/UMe de VIMIC et Le fondateur de Megadeth, Dave Mustaine s’est associé au groupe pour leur premier album, Open Your Omen, prêtant son oreille et son expertise multi-platine pour aider aux processus de mixage et de mastering de l’album.

“Les riffs, les paroles et la batterie d’Open Your Omen vous en diront beaucoup”, a commenté Joey Jordison lors de son annonce.

«Nous avons commencé ce disque quand je sortais de la maladie de myélite transverse aiguë. C’est littéralement ce qui m’a sauvé et m’a aidé à revenir là où je suis en meilleure santé que jamais. Ces gars et cet album m’ont poussé non seulement à réapprendre à marcher, mais aussi à jouer à nouveau de la batterie. Open Your Omen est la renaissance du reste de ma vie.