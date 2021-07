L’ancien batteur de Slipknot Joey Jordison est décédé à 46 ans

Ancien NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison est décédé à l’âge de 46 ans.

La nouvelle de son décès a été annoncée dans un communiqué de sa famille.

La déclaration se lit comme suit : « Nous avons le cœur brisé de partager la nouvelle que Joey Jordison, batteur prolifique, musicien et artiste est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021. Il avait 46 ans.

“JoeyLa mort de nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptible.

“A ceux qui savaient Joey, a compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique.

« La famille de Joey ont demandé à nos amis, fans et médias de respecter, à juste titre, notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile.

“La famille organisera un service funéraire privé et demande aux médias et au public de respecter leurs souhaits.”

Selon TMZ, JoeyLa famille a déclaré qu’elle organiserait un service funéraire privé pour lui, mais on ne sait pas quand cela se produira.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Il y a plusieurs années, Jordison a surmonté la maladie neurologique myélite transverse aiguë, une inflammation de la moelle épinière qui endommage les fibres nerveuses, ce qui a finalement conduit le batteur à perdre temporairement l’usage de ses jambes.

Jordison et les membres de NŒUD COULANT avait été silencieux et évasif sur les raisons de son licenciement du groupe, mais Joey en a finalement parlé en 2016 en acceptant un prix au Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal à Londres, en Angleterre.

À l’époque, Joey a affirmé qu’il avait été licencié de NŒUD COULANT sans réunion de groupe ou « rien de la direction ». Il a déclaré: “Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’e-mail stupide disant que j’étais hors du groupe que je me suis cassé le cul toute ma vie pour créer. C’est exactement ce qui s’est passé et c’était blessant. Je ne méritais pas cette merde après ce que j’avais fait et tout ce que j’avais traversé.

“Ils ont été confus au sujet de mes problèmes de santé et, de toute évidence, même moi, je ne savais pas ce que c’était au début”, a-t-il poursuivi. “Ils pensaient que j’étais foutu de drogue, ce que je n’étais pas du tout.

“J’ai vécu tellement de choses avec ces gars et je les aime beaucoup. Ce qui est blessant, c’est que la façon dont ça s’est passé n’était pas bien. C’est tout ce que je veux dire. La façon dont ils l’ont fait était putain de lâche. C’était foutu.”

Malgré les circonstances entourant son licenciement NŒUD COULANT, Jordison fait l’éloge de l’album 2014 du groupe “.5 : Le chapitre gris”, qui comportait son remplaçant, Jay Weinberg, ainsi qu’un nouveau bassiste Alessandro Venturella. Il a déclaré: “J’ai écouté l’intégralité de l’album plusieurs fois. Et je pense que c’est génial. C’est vraiment cool et je suis content qu’ils soient passés à autre chose.”

De retour en 2014, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».

Taylor a déclaré qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails pour des raisons juridiques, mais a admis: “C’est quand une relation frappe cette section en T et qu’une personne va dans un sens et vous allez dans l’autre. Et essayez comme vous le pouvez soit de les faire suivre votre ou essayer de suivre leur chemin, à un moment donné, vous devez aller dans la direction qui vous convient. C’est moi qui parle dans les termes les plus larges, en ce qui concerne Joey. Je suppose que pour résumer, ce fut l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais prises.”

Taylor a déclaré que le groupe est “heureux en ce moment et nous espérons qu’il l’est… il est juste à un moment de sa vie, en ce moment, ce n’est pas là où nous en sommes”.

Le chanteur n’a pas répondu si la consommation de drogue avait joué un rôle dans Jordison‘s, et a avoué qu’il n’avait pas été en contact avec son ancien camarade de groupe. Taylor dit : “Je n’ai pas parlé à Joey dans un certain temps, pour être honnête. C’est à quel point nous sommes différents. Ce n’est pas parce que je ne l’aime pas et qu’il ne me manque pas. Et c’est douloureux ; on parle de lui tout le temps, mais en même temps, il nous manque ou l’ancien lui nous manque-t-il ? C’est vraiment de cela qu’il s’agit.”

Il y a trois ans, Joey a révélé qu’il travaillait sur son tout premier livre.

En 2018, Jordison a terminé une tournée européenne avec le supergroupe international de death metal SINSAENUM.