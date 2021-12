L’ancien Battle Pass de Halo Infinite a verrouillé les joueurs d’Angers à 18 $

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Comme sur des roulettes, les joueurs du mode multijoueur gratuit de Halo Infinite se hérissent au prix d’un article cosmétique. Mais attendez! C’est différent cette fois, promis. D’une part, le contrecoup fait suite à une série de changements positivement reçus dans Halo Infinite. Pour un autre, ce n’est que partiellement dû au prix.

Hier, le développeur 343 Industries a ajouté une multitude de modes multijoueurs et de listes de lecture demandés par les joueurs, aux louanges générales à tous les niveaux. (Boo-yah, Slayer.) Ceux lancés aux côtés d’un lot d’armures à durée limitée dans le magasin d’Infinite, qui a reçu ce que l’on peut généreusement appeler le contraire des éloges, principalement en raison de ce que les fans disent être un prix d’autocollant élevé, mais aussi parce que le l’armure était un problème standard dans certains jeux Halo précédents.

Chaque mardi, la boutique en jeu de Halo Infinite réinitialise sa liste d’offres, comprenant généralement un ensemble d’armures, un skin de véhicule et un lot de skins d’armes. À l’heure actuelle, le principal ensemble d’armures à gagner est l’ensemble d’armures HAZOP, qui est actuellement en vente pour 2 000 crédits (18 $ d’argent réel dans le magasin de microtransaction d’Infinite). Le ramasser vous donne accès à neuf options cosmétiques pour votre avatar de joueur Halo Infinite : le casque HAZOP, une série d’accessoires d’armure similaires, une couleur de visière marron trouble et le revêtement d’armure «tasman hunter» (essentiellement un gris clair avec des accents orange ).

Les réponses à l’annonce sont dans l’ensemble négatives, les joueurs se demandant pourquoi le prix est si élevé ; proposer des suggestions pour un niveau de tarification différent, généralement à hauteur de 10 $ ou 5 $ ; et partager des photos de l’éblouissement parfait de Giancarlo Esposito. Comme toujours, le vitriol ne manque pas non plus, mais nous n’avons pas besoin de donner plus d’oxygène à ce produit qu’il n’en a déjà.

Ce n’est pas seulement que les gens pensent que 2 000 crédits est un prix demandé élevé (chaque ensemble hebdomadaire d’armures Halo Infinite a le même prix), mais aussi que le casque HAZOP a une longue histoire dans la suite d’options de personnalisation de Halo. En 2010, il est apparu dans Halo: Reach, où vous pouviez le déverrouiller relativement facilement en jouant simplement au jeu. Il est également apparu en 2019 en tant qu’élément à débloquer dans Halo: The Master Chief Collection, une fois que ce jeu est passé à un modèle saisonnier.

Et puis il y a le fait que, oui, c’est 2 000 crédits à leur valeur nominale. Mais tout ce lot d’options de personnalisation HAZOP n’est applicable que sur le Mark V [B] kit d’armure. Bien que vous n’ayez pas besoin d’aller loin dans le pass de combat pour déverrouiller ce kit, vous avez besoin du pass de combat premium, une mise à niveau qui vous rapportera 1 000 crédits (9 $ d’argent réel). En d’autres termes, alors que l’ensemble d’armures HAZOP lui-même coûte 18 $, il vous en coûtera 27 $ pour l’équiper, bien que 9 $ vous procurent tout un tas d’autres objets à débloquer, y compris des options cosmétiques et ces échanges de défis convoités.

Mais ces étiquettes de prix ne devraient pas être la plus grande surprise du monde. Après tout, c’est le même jeu qui, hier encore, demandait aux joueurs de débourser plus de 700 crédits (pas tout à fait sûr du calcul, mais disons, je ne sais pas, 8 $ ou 9 $?) sous le canon de votre arme de poing.

