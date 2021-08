L’ancien Blaugrana Javier Espinosa signe pour l’AEK Larnaca de Chypre

25/08/2021

Javier Espinosa faisait partie de ces jeunes prometteurs qui ont quelque chose d’inné. Pendant son séjour dans les catégories inférieures de Barcelone, le milieu de terrain a participé avec les équipes inférieures d’Espagne et faisait partie du Barça B qui est resté et a combattu en deuxième division. 10 ans plus tard et après une tournée de bonnes équipes nationales, Espinosa s’éloigne du football d’élite et arrive libre à l’AEK Larnaca, de la première division de Chypre. L’accord est de deux ans et il est prévu que dans les prochaines heures le joueur atterrisse dans son nouveau domicile pour clôturer son transfert. Espinosa vient à l’équipe chypriote de la main d’un autre ancien joueur de Barcelone, Xavi Roca, actuel directeur sportif de l’AEK Larnaca.

L’AEK Larnaca a annoncé mercredi l’accord initial avec le footballeur, via le site officiel du club. A 28 ans, Espinosa arrive libre après avoir disputé la deuxième mi-temps la saison dernière à Fuenlabrada en deuxième division, avec laquelle il a participé à 14 matchs. Il a commencé sa carrière au Barça B, où il a offert son meilleur niveau, un niveau qui lui a ouvert les portes de Villarreal en 2011, une équipe qui a joué la Ligue Europa.

Espinosa n’a pas réussi à s’installer dans le sous-marin jaune et a commencé une période de transferts et de missions qui l’ont amené à jouer pour Almería, Elche, Levante, Grenade, Almería, Twente et, enfin, Fuenlabrada. Maintenant, à AEK Larnaca, il cherche à trouver la continuité qu’il a trouvée en peu d’endroits, signant pour deux ans. Ils en sauront sûrement peu pour le fan chypriote, qui n’est pas encore au courant du grand talent qui a débarqué dans sa ligue.