L’ancien Blaugrana Singleton a réveillé Madrid de ses prétentions

04/05/2021 à 20:35 CEST

Le Real Madrid a dit au revoir ce mardi à Istanbul à ses illusions d’accéder au Final Four de l’Euroliga après une chute de 88-83 dans un match intense qui a été décidé dans les dernières secondes avec l’ancien Blue Chris Singleton comme la grande star avec 26 points (3/3 sur 3 points), huit rebonds et un PIR de 38 en 37 minutes.

En sortant et comme Pablo Laso avait avancé dans la précédente, la boîte blanche a trouvé la double bonne nouvelle que à la fois Walter Tavares comme Trey Thompkins pourrait être du jeu malgré les problèmes physiques qui traînent ces derniers jours.

Anadolu Efes a imposé son rythme dès les premières minutes grâce à la papier brillant par l’ancien bleu Chris Singleton frapper le poteau bas (neuf points au premier quart) et prendre une avance de quatre points juste après un 3 points de Vasilije Micic (10-6 après trois minutes).

Cependant, un excellent Carlos Alocén a équilibré ce bon départ local et l’entrée de Tavares dans la dernière ligne droite du premier quartou a permis aux Blancs de clôturer le premier quart-temps à trois points (18-21) malgré le triple que Laprovittola a raté sur la dernière possession.

Au deuxième trimestre, l’histoire a été écrite par Tavares, qui a martyrisé les Ottomans dans les deux cerceaux avec cinq rebonds (trois d’entre eux offensifs). En outre, Shane Larkin a fait étalage de sa renommée de joueur bipolaire et est allé aux vestiaires avec zéro point après avoir raté ses trois triples tentatives.

Ataman n’a pas trouvé son chemin dans la première partie

Six points consécutifs de Thompkins (un triple et un ‘2 + 1’) ont fait tourner le tableau de bord (31-33 à 4:47 de la pause) et a cédé la place aux meilleures minutes du Real Madrid dans les quatre premières parties précédentes. Ainsi, un triple du nouvellement incorporé Sergio Llull et un ‘2 + 1’ de ‘Lapro placent un 33-39 très inquiétant pour Anadolu Efes à 3:03 après un entracte atteint avec 36-41.

Le troisième quart était le reflet parfait des deux matchs de Madrid. L’équipe dirigée par Ergin Ataman a trouvé son jeu sans Larkin grâce à un Vasilije Micic exceptionnel et, avec une course de 15-3 en trois minutes, a non seulement tourné le tableau de bord mais aussi a pris un revenu important (51-44).

Singleton était toujours “ en feu ” et a profité de l’enfant antisportif de Garuba pour étirer la “ gomme ” à 55-44… mais là, Pablo Laso a de nouveau pris la même zone 2-3 du chapeau avec des ajustements qui ont rendu les Turcs fous aux troisième et quatrième matchs.

Avec deux trois points d’un Thompkins très inspiré, le Real Madrid a réagi puis les coups francs de Llull et Tavares ont affronté les 10 dernières minutes avec seulement trois points et avec le “ miracle ” du Final Four relativement proche (60-57).

Un triple de Laprovittola et un smash de Garuba ont égalisé le match (62-62) et Rudy a avancé les blancs de plus de 6,75 mètres (68-69) céder la place à plusieurs minutes marquées par les nerfs, par les fautes non signalées pour les deux équipes et par les nerfs.

Avec 71-72 pour Madrid, Tavares a commis sa quatrième faute et l’irruption de Larkin avec cinq points consécutifs a mis Anadolu en tête (80-78), bien qu’Edy ‘soit à égalité, culminant à un’ alley-oop ‘(80-80). Là L’incroyable 3 points de Simon a été la clé de la victoire ottomane 88-83.