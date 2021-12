L’ancien botteur des Jaguars Josh Lambo a accusé Urban Meyer de lui avoir donné un coup de pied

La première saison d’Urban Meyer en tant qu’entraîneur-chef de la NFL a été un désastre complet, et elle parvient à empirer chaque jour à venir.

Dimanche, Meyer a menacé de licencier tout membre du personnel de l’équipe qui aurait divulgué des informations aux journalistes sur le dysfonctionnement des Jaguars de Jacksonville. Cela est arrivé un jour après que Tom Pelissero de NFL Network a détaillé à quel point Meyer a mal traité les joueurs et les entraîneurs cette saison, notamment en appelant ses assistants « perdants » lors d’une réunion.

Eh bien, le dernier rapport sur la tourmente des Jaguars n’était pas sous le voile de l’anonymat. L’ancien botteur des Jaguars Josh Lambo a mis son nom derrière les accusations d’abus sur le lieu de travail de Meyer.

Dans un rapport publié mercredi sur Tampabay.com, Lambo a décrit que Meyer lui avait intentionnellement donné des coups de pied pendant les échauffements et l’avait réprimandé après coup. Via Tampabay.com :

« Ce n’était certainement pas aussi difficile qu’il aurait pu le faire, mais ce n’était certainement pas un coup d’amour », a déclaré Lambo. « À vrai dire, je l’enregistrerais comme un cinq (sur 10). Qui sur le lieu de travail, je m’en fiche que ce soit le football ou pas, le patron ne peut pas frapper un employé. Et pendant une seconde, je ne pouvais pas croire que cela se soit réellement produit. Excusez ma vulgarité, j’ai dit: « Ne me donne plus jamais de coups de pied! » Et sa réponse a été : ‘Je suis l’entraîneur en chef, je te botterai quand je veux.’ »

« Je suis en position de fente. Jambe gauche en avant, jambe droite en arrière », a déclaré Lambo. « … Urban Meyer, alors que je suis dans cette position d’étirement, s’approche de moi et me dit : « Hey Dips–t, make your f–king kicks ! » Et me donne un coup de pied dans la jambe.

Lambo décrirait un autre échange qu’il a eu avec Meyer lorsqu’il a contesté le coup de pied. Meyer, selon Lambo, a répondu avec défi :

« Il me voit et je suis seul et il m’a en quelque sorte coincé et s’est approché de moi et m’a dit: » Allez-vous mettre un sourire sur ce visage? « », a déclaré Lambo. « J’ai dit : « Je sourirai si vous arrêtez de me donner des coups de pied ». »

…

« Les détails de la conversation dont je me souviens, j’avais des problèmes avec la façon dont il m’entraînait tout au long du printemps, tout au long du camp que j’avais gardé pour moi et j’ai exprimé quelques-uns de ces problèmes avec le coordinateur des équipes spéciales, qui les a liés à Urban , qui a apparemment compris à moitié. Sa réponse a été : « OK, vous n’aimez pas que je fasse ça, d’accord. Si vous n’aimez pas que je fasse ça, d’accord. Mais si jamais tu me parles comme ça encore, tu sortiras d’ici. Tu es le premier joueur que j’ai laissé me parler de cette façon dans ma carrière, et si tu recommences, tu es parti.' »