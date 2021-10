L’ancien boxeur Manny Pacquiao, candidat à la présidence des Philippines

10/01/2021

Le à 06:20 CEST

EP / Manille

Le boxeur icône Manny Pacquiao a présenté ce vendredi les documents qui confirment son candidature à la présidence des Philippines, devenant le premier homme politique à déclarer officiellement qu’il brigue la plus haute fonction aux élections de l’année prochaine.

Pacquiao, 42 ans, qui est actuellement sénateur, se présente pour le parti de gauche du Parti démocratique philippin-People’s Power (PDP-Laba) et s’est engagé à lutter contre la pauvreté et la corruption. Il a également assuré qu’il améliorerait le service Internet et réduirait le coût de l’électricité aux Philippines, ainsi que cela, ainsi que travailler pour résoudre la pandémie de coronavirus. “Ma candidature n’est pas seulement pour moi et ma famille, mais aussi pour le peuple philippin (pour) leur donner un avenir meilleur, en particulier ceux qui souffrent depuis longtemps”, a-t-il déclaré lors de la présentation de sa candidature devant la commission électorale. “A ceux qui volent le peuple philippin, leurs jours heureux au gouvernement sont comptés”, a-t-il ajouté, pour souligner qu’il s’agit de sa “promesse au peuple philippin et à Dieu”.

D’autres politiciens qui ont déclaré leur candidature à remplacer le président actuel, Rodrigo Duterte, sont le maire populaire de la capitale, Manille, Isko Moreno, et l’ancien chef de police, le sénateur Pamphilus Lacson. Les candidats possibles à la présidence incluent également la vice-présidente Leni Robredo ; le maire de Davao et fille de Duterte, Sara Duterte ; et l’ancien sénateur Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, le seul fils et homonyme du défunt dictateur philippin.

Robredo et Sara Duterte n’ont pas encore confirmé leurs plans pour les élections de l’année prochaine, tandis que Marcos a été nommé candidat présidentiel par son parti politique.