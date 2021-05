L’ancien cadre d’Amazon Jeff Wilke explique pourquoi il est parti, ce que c’était de travailler pour Jeff Bezos, et plus

Jeff Wilke, ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, au . Summit 2017. (Photo . / Dan DeLong)

En mars, Jeff Wilke s’est discrètement éloigné d’Amazon, la société qu’il a contribué à faire passer d’un détaillant de livres en ligne à l’une des sociétés les plus précieuses et les plus influentes au monde.

En tant que PDG d’Amazon Worldwide Consumer depuis 2016, il a supervisé le vaste commerce de détail de la société, Prime, le marché Amazon, les magasins Amazon, le marketing et Whole Foods.

Lorsque Wilke a rejoint Amazon en 1999 pour superviser les opérations, la société réalisait environ 2 milliards de dollars de revenus par an. Maintenant, il rapporte environ 1 milliard de dollars chaque jour et la semaine dernière a annoncé que ses ventes avaient augmenté de 44% par rapport à l’année dernière.

Wilke a longtemps été considéré comme la deuxième personne la plus importante de l’entreprise derrière le PDG d’Amazon Jeff Bezos, qui a choqué le monde en annonçant son propre départ en février.

Bezos a appelé Wilke son tuteur et il était considéré comme un successeur probable, mais ce travail a plutôt été confié à Andy Jassy, ​​le directeur général d’Amazon Web Services.

Dans une large conversation avec dot.LA – sa première interview prolongée depuis son départ – Wilke dit qu’il n’a aucun regret d’être parti et qu’il a simplement senti qu’il était temps de faire autre chose.

Wilke a également parlé de ce que c’était de travailler pour Bezos et de sa réaction au vote de syndicalisation raté du mois dernier dans un entrepôt d’Amazon en Alabama.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Vous avez quitté Amazon il y a seulement quelques semaines. Comment cela s’est-il passé ces dernières semaines, de ne pas être à la tête de cette opération géante?

Jeff Wilke: Cela a certainement été un ajustement et je continue de m’ajuster. J’y suis resté plus de 21 ans et cela fait partie de moi de tant de façons différentes. J’ai encore tellement de relations là-bas et d’amis qui sont là-bas. J’ai passé les deux premières semaines à apprendre à coder en Python, ce que je pensais être un très bon moyen de rester connecté avec les ingénieurs qui construisent Amazon chaque jour et d’améliorer mes compétences car je n’avais pas écrit de code dans les langues modernes.

Vous n’êtes donc pas sur le terrain de golf. Vous apprenez Python?

Wilke: Ouais, c’était super amusant. C’était très immersif. Cela m’a rappelé comment le codage allie créativité et invention.

Pourquoi vouliez-vous quitter Amazon?

Wilke: J’ai juste dit qu’il était temps. Je n’ai pas passé de temps au cours des années à tracer soigneusement la voie. Nous construisions ce que nous espérions être une entreprise durable et importante et nous nous inquiétions de l’expérience client et j’en suis arrivé à un point où j’ai senti qu’il était temps de faire autre chose.

Le travail n’est-il pas devenu aussi amusant avec tout l’examen minutieux de Washington et des syndicats et juste la pression énorme que vous subissiez avec tout cela?

Wilke: Le travail était tout aussi amusant lorsque j’ai commencé à penser à partir, ce qui était bien avant la pandémie. Et c’était vraiment significatif l’année dernière en termes de tout ce qui a été accompli. Mais il me semblait juste qu’il était temps pour moi de passer à autre chose.

Vouliez-vous être le prochain PDG?

Wilke: Je n’y ai jamais vraiment pensé parce que j’ai toujours imaginé Jeff le faire pour toujours. Quand je prenais ma décision, ce n’était pas ce à quoi je pensais.

Mais quand vous avez entendu qu’il démissionnait, vous êtes-vous dit: “J’aurais dû rester un peu plus longtemps?”

Wilke: Non, j’étais super excité et je suis super excité pour [new Amazon Worldwide Consumer CEO] Dave Clark et pour Andy Jassy.

Avez-vous été surpris quand l’autre Jeff a dit qu’il partait?

Wilke: Oui

Il est intéressant de noter que vous qui étiez là-bas depuis plus de 20 ans – et dans le cas de Bezos, avez fondé l’entreprise – avez décidé à ce moment-là de partir. Pensez-vous qu’il s’est inspiré de vous?

Wilke: (Rires) C’est difficile à dire, mais je pense qu’à bien des égards, l’année dernière a été une période de réflexion personnelle pour beaucoup de gens. Il n’est pas surprenant pour moi que si les gens pensaient peut-être au fond de leur esprit à faire un changement, les événements de l’année dernière les auraient amenés à y réfléchir encore plus. Je ne sais pas avec certitude pourquoi Jeff a choisi le moment particulier qu’il a choisi, mais il a tellement de choses dans sa vie sur lesquelles il veut se concentrer aussi. Et je suis vraiment content pour lui.

Jeff Wilke, ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer Business, montre le drone de livraison de la société lors d’une conférence Amazon à Las Vegas en juin 2019 (Crédit: Amazon Photo / Jordan Stead)

En quoi pensez-vous que l’entreprise sera différente sous Andy Jassy?

Wilke: Andy faisait partie de l’équipe S [Amazon’s senior leadership group] pendant longtemps et a contribué matériellement à un tas de choses qui font partie de la culture. Lui et moi avons travaillé avec un groupe de personnes sur quelques révisions des principes de leadership qui ont vraiment guidé l’entreprise pendant près de deux décennies. Et bien sûr, l’entreprise et la culture qu’il a construites avec l’équipe et AWS sont une grande partie d’Amazon et certainement une grande partie des fondements techniques du fonctionnement d’Amazon. Et cela ne changera pas du tout. Je pense donc que c’est une équipe formidable avec une grande mission et beaucoup de piste à cause des entreprises dans lesquelles ils sont. Je vais rester un fan.

À quoi ressemblait Jeff Bezos?

Wilke: Vous votez les pieds au travail, et si je ne pensais pas que c’était quelqu’un pour qui j’aimais travailler et dont je pourrais apprendre, je ne l’aurais pas eu comme patron pendant plus de 20 ans. Lui et moi avons des atouts différents dans différents domaines où nous avons pu nous entraider en apprenant les uns des autres et bien sûr Amazon, c’est plus qu’une ou deux ou dix personnes – c’est des milliers et maintenant en fait plus d’un million de personnes.

À ces débuts, qu’avez-vous vu devenir Amazon? Pensiez-vous juste que ce serait un gros libraire ou auriez-vous pu voir ce colosse mondial?

Wilke: Je ne pense pas que quiconque aurait pu imaginer ce qui s’est réellement passé. Trop de choses ont dû se mettre en place. Par exemple, il n’y avait pas de système iPhone ou Android en 1999 lorsque j’ai rejoint. Les gens ne transportaient pas entre leurs mains des supercalculateurs, ce qui a radicalement changé la façon dont les gens interagissent avec le World Wide Web. Les réseaux de distribution n’étaient pas aussi performants qu’ils l’ont été au cours de ces 20 années. Il y a une tonne de travail à faire pour réduire les coûts à un point où vous pourriez vous permettre d’offrir quelque chose comme Prime. Nous n’avions pas de studio, donc l’idée de créer des films et des émissions de télévision en complément des services de livraison dans le cadre du programme d’abonnement appelé Prime – je pense qu’il aurait été difficile d’envisager toutes ces choses en détail.

Quelle a été votre réaction au vote des syndicats en Alabama qui a échoué de manière assez large?

Wilke: Jeff a bien frappé ce point dans la lettre aux actionnaires; l’entreprise peut toujours mieux s’occuper des employés. Si j’étais toujours là, je n’aurais pas accroché mon chapeau au résultat de ce vote en particulier. J’aurais dit que nous recevons des signaux indiquant que nous avons encore du travail à faire. Nous devrions être fiers de ce que nous avons fait – fiers de notre bilan en matière de sécurité et fiers de payer les meilleurs salaires de l’industrie et fiers d’avoir 20 semaines de congé familial pour les personnes qui ont commencé un emploi horaire non qualifié le premier jour, ce qui est vraiment inouï. de. Donc, nous avons toutes ces choses que nous avons faites qui sont excellentes et puis il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous améliorer.

Qu’avez-vous pensé de «Nomadland»?

Wilke: Le truc du campeur de travail était quelque chose qui a évolué naturellement. Il y avait des groupes de personnes qui n’étaient venues travailler que pour les vacances chez Amazon et qui se sont présentées dans des campeurs et qui gagnaient beaucoup d’argent, puis elles sont parties après les vacances. Ils ont commencé à revenir chaque année. Ils ont vraiment apprécié. Ils ont construit ensemble des réseaux de messagerie et ils ont coordonné leur travail. Ils ont demandé à Amazon de l’aider à trouver des parkings pour les campeurs et nous avons été heureux de le faire. Mais c’était vraiment une chose organique. Il vient de germer. J’ai vraiment apprécié mes voyages dans les centres de distribution, écouter leurs histoires et les voir revenir année après année.

Est-ce difficile lorsque vous commandez quelque chose maintenant auprès d’Amazon et qu’il n’arrive pas à temps et que vous vous dites “pourquoi est-ce arrivé?” Est-il difficile de retirer cela de votre système après toutes ces années?

Wilke: Bien sûr. Je veux dire, l’équipe sait à chaque fois qu’il y a un défaut, je vais envoyer un e-mail et cela ne changera pas.

Demain: Jeff Wilke révèle son prochain chapitre.