L’ancien cadre de Facebook Vijaye Raji dirige la nouvelle startup Statsig pour aider les développeurs à créer rapidement des fonctionnalités

Vijaye Raji (à gauche) et l’équipe Statsig. (Photo Statsig)

Nouvelle startup: Vijaye Raji, un vétérinaire technique qui dirigeait auparavant l’avant-poste d’ingénierie de Facebook de 5000 personnes à Seattle, est PDG et fondateur de Statsig, une société de la région de Seattle qui vient de se former pour aider les développeurs à créer et à lancer rapidement des fonctionnalités.

Pitch de Statsig: Raji a passé une décennie chez Facebook et a appris comment il utilisait des outils de développement internes pour rationaliser la façon dont les nouvelles fonctionnalités étaient testées et finalement mises en œuvre. Ils incluent Gatekeeper, qui permet aux développeurs de créer des fonctionnalités visibles uniquement par un ensemble d’utilisateurs ciblé, et Deltoid, une carte visuelle de la manière dont les métriques critiques sont affectées par les nouvelles fonctionnalités.

Statsig veut apporter ce pouvoir à tout le monde.

«Les grandes entreprises ne devraient pas être les seules à disposer d’outils aussi sophistiqués – ils devraient être libérés et rendus accessibles et disponibles pour les développeurs, les scientifiques des données et les chefs de produit», a écrit Raji dans un article de blog.

Ce qui rend Statsig différent: Il y a déjà quelques concurrents sur le marché, ce qui, selon Raji, est bon pour la validation du marché. L’entreprise se différencie par un système de tarification basé sur l’utilisation lié au nombre mensuel d’utilisateurs actifs d’un client. Il comprend un niveau gratuit qui permet aux développeurs d’essayer facilement le logiciel. Raji a déclaré qu’il divulguerait davantage la sauce secrète dans les futurs articles de blog.

Le parcours de Raji: Son mandat chez Facebook incluait des séjours en tant que vice-président des jeux et vice-président du divertissement. Raji a précédemment travaillé chez Microsoft pendant près d’une décennie et était un ingénieur principal en conception de logiciels.

Intérêt des investisseurs: La société n’a pas divulgué d’informations sur le financement, mais au moins un capital-risqueur – le directeur général du Madrona Venture Group et ancien dirigeant de Microsoft S. «Soma» Somasegar – en est un fan.

Avec la #beta de @statsigio, @VijayeRaji et son équipe sont prêts à fournir des #featureflags #dynamicconfigs et autres pour que les développeurs #délivrent plus rapidement tout en étant #data pilotés – Félicitations à l’équipe @statsigio de @MadronaVentures – S. Somasegar (@SSomasegar) 30 mars 2021

Et après: Statsig dispose d’une petite équipe composée d’anciens employés de Facebook basés dans la région de Seattle. Il a récemment ouvert une version bêta de son logiciel et Raji a déclaré qu’il y avait un flux constant d’inscriptions.

Facebook a ouvert un bureau d’ingénierie à Seattle en 2010 et emploie plus de 5 000 personnes dans la région. L’année dernière, il a payé 367,6 millions de dollars pour acheter un tout nouveau complexe de 6 acres et 400 000 pieds carrés auprès de REI dans le nouveau développement de Spring District à Bellevue, dans l’État de Washington, juste à l’est de Seattle.