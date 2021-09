L’ancien CAG Vinod Rai n’obtient pas un deuxième mandat à l’IDFC

Dans son article spécial n°5 de l’avis de la 24e AGA, la société a déclaré que “le point 5 n’a pas obtenu la majorité requise et n’est donc pas adopté”. Sur les six résolutions mentionnées dans l’avis “cinq voix ont été adoptées”, a indiqué la société dans un dépôt auprès des bourses. (fichier image)

Vinod Rai, ancien contrôleur et auditeur général (CAG) dont le nom a été proposé pour le poste d’administrateur non exécutif et non indépendant au conseil d’administration de l’IDFC, n’a pas réussi à obtenir la place car 62,8% des voix ont été exprimées contre la résolution. .

La nomination pour le poste d’administrateur non exécutif était pour la période allant jusqu’au 22 mai 2023.

Dans son article spécial n°5 de l’avis de la 24e AGA, la société a déclaré que “le point 5 n’a pas obtenu la majorité requise et n’est donc pas adopté”. Sur les six résolutions mentionnées dans l’avis “cinq voix ont été adoptées”, a indiqué la société dans un dépôt auprès des bourses.

Les actionnaires ont adopté des résolutions approuvant les états financiers pour 2020-2021, nommant le commissaire aux comptes et leur rémunération et la nomination de deux administrateurs indépendants – Jaimini Bhagwati et Anil Singhvi. Ils ont également adopté la proposition de paiement d’une commission à l’administrateur non exécutif. Bhagwati a été nommé administrateur indépendant avec 63,088% de votes favorables, tandis que Singhvi a été nommé administrateur indépendant avec 97% de votes favorables. La résolution ordinaire a besoin de 50% +1 voix pour être adoptée.

Infrastructure Development Finance Company (IDFC) avait sollicité l’approbation des actionnaires pour la nomination de Rai en tant qu’administrateur non exécutif et non indépendant, puisqu’il était administrateur indépendant pour deux mandats et ne pouvait pas être nommé pour le troisième mandat. Rai avait démissionné de son poste d’administrateur indépendant d’IDFC avant la fin de son deuxième mandat. Il a été reconduit dans ses fonctions par IDFC en tant qu’administrateur non indépendant du conseil d’administration le 25 mai.

Les actions IDFC ont clôturé en hausse de 2,02% à Rs 55,65 par action sur l’ESB.

