L’ancien candidat du prochain Top Model américain défend Tyra Banks

Toccara Jones se défend Banques Tyra à partir de nouvelles allégations selon lesquelles les producteurs n’ont payé que 40 $ par jour aux candidats du prochain top modèle américain.

L’ancien concurrent, qui a participé à la troisième saison de l’émission de téléréalité, a parlé à TMZ de Sarah Hartshorneles récentes allégations de son expérience en 2007.

En ce qui concerne le producteur exécutif de la série, Jones a déclaré: « Il n’y a pas d’annulation pour Tyra. »

« C’est le monde du mannequinat », a déclaré Toccara. « [Tyra] n’a pas créé cela. Elle vient de vous montrer [what it’s like] et elle en est devenue le visage. »

Toccara a déclaré que les critiques de cette nature « venaient avec le territoire » d’être un modèle de haut niveau comme Tyra, ajoutant que cela témoignait de son influence que « les gens parlent toujours de la franchise ».

De plus, Toccara a déclaré qu’elle pensait que l’ANTM était un concours et que personne ne devrait s’attendre à être payé pour participer à une émission de ce genre.

« Le but d’un concours est de gagner un prix », a-t-elle expliqué. « C’est pour l’exposition … Et non, nous n’obtenons pas de résidus ou quelque chose comme ça, mais nous avons signé un contrat et ils nous ont nourris et nous avons pu acheter nos propres objets personnels si nous en avions besoin. »