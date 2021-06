L’ancien capitaine anglais Tony Adams réserve des éloges particuliers à Kalvin Phillips et Declan Rice après la victoire de l’Euro 2020 sur l’Allemagne

L’ancien skipper anglais Tony Adams a réservé des éloges particuliers à Declan Rice et Kalvin Phillips (Photo: .)

Tony Adams a salué Kalvin Phillips et Declan Rice après que l’Angleterre a remporté une victoire 2-0 sur l’Allemagne pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 – et a admis qu’il souhaitait que le duo de milieu de terrain le protège en 1996.

Une paire de frappes bien prises de Raheem Sterling et Harry Kane dans les 15 dernières minutes à Wembley a réservé une place aux Three Lions au prochain tour et les hommes de Gareth Southgate se battront avec l’Ukraine pour une place en demi-finale ce week-end.

Phillips et Rice ont commencé les quatre matches de l’Angleterre jusqu’à présent et ont brillé une fois de plus au cœur du milieu de terrain alors que les hôtes ont tenu l’Allemagne à distance pour maintenir leur record de 100% de draps vierges lors du tournoi.

Il y a eu des appels pour qu’un ou les deux soient remplacés après une paire de cartons jaunes avant la pause, mais Southgate a gardé son sang-froid et a attendu la 68e minute pour effectuer son premier remplacement alors que Jack Grealish remplaçait Bukayo Saka.

Et tandis que Rice a finalement été enlevé pour Jordan Henderson dans les derniers instants, le favori de West Ham a été largement félicité pour sa performance tout en action qui a aidé à alléger la pression sur la défense à trois de Southgate de Kyle Walker, Harry Maguire et John Stones.

Après la victoire, un Southgate ému a envoyé un message touchant à ses coéquipiers de l’Euro 96 et Adams – qui était du côté des perdants contre l’Allemagne il y a 25 ans – s’est rendu sur Twitter pour applaudir les performances de l’axe du milieu de terrain anglais.

“Félicitations à Kalvin et Declan qui ont mis en place un mur de défense fantastique aujourd’hui et nous ont permis de garder une autre cage inviolée”, a déclaré le légendaire ancien capitaine d’Angleterre et d’Arsenal à ses 65 000 partisans.

« J’aurais aimé avoir cet écran en 96 ».

S’exprimant peu de temps après la victoire de l’Angleterre, Rice a déclaré que l’équipe avait “créé notre propre morceau d’histoire” en battant l’Allemagne d’une manière si impressionnante pour organiser un affrontement en quart de finale avec l’Ukraine.

“C’est de l’histoire, tous les joueurs ont été interrogés sur les matchs précédents avec l’Allemagne, mais aujourd’hui, nous avons créé notre propre histoire”, a déclaré le jeune de West Ham à BBC Sport.

«Gary Neville disait que ces choses ne se reproduisent pas souvent et nous avons profité de cette opportunité et ce fut un plaisir d’être là-bas.

‘C’est incroyable. Beaucoup de gens, si vous regardez la phase de groupes, nous ont radiés de ne pas avoir marqué assez de buts, vous en avez lu beaucoup, puis vous les avez oubliés et vous voulez prouver que les gens ont tort.

«Ce soir devant une salle comble, tout le monde avait ce feu dans le ventre. Premièrement, éliminez l’Allemagne et deuxièmement, passez au tour suivant.’

