L’ancien capitaine d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, se souvient d’une soirée chère à Miami après l’admission de 115 000 £ de Micah Richards, mais s’est senti malade lorsqu’il a vu la facture le lendemain matin

Gabby Agbonlahor a révélé comment il avait dépensé 28 000 £ en une nuit alors qu’il célébrait l’anniversaire de son meilleur ami à Miami.

L’ancien attaquant d’Aston Villa a récemment révélé qu’il gagnait autrefois 70 000 £ par semaine dans son club d’enfance, donc son solde bancaire n’aurait pas pris trop de poids après la mise en page.

GETTY

Gabby a récemment révélé son salaire monstre à Aston Villa

L’admission d’Agbonlahor intervient après que son ancien coéquipier de Villa, Micah Richards, a avoué avoir dépensé 115 000 £ en une seule soirée.

Comme l’a dit la légende de la Premier League Alan Shearer: « Cela a dû être une sacrée gueule de bois ******! »

Richards a tout révélé dans le podcast Match of the Day Top 10 avec Shearer et l’animateur Gary Lineker.

Il a déclaré : « Je suis allé à LA une fois et honnêtement, en une nuit, nous avons dépensé 150 000 $ ! Honnêtement, juste boire et passer un bon moment!”

Agbonlahor ne peut pas tout à fait égaler cette somme, mais dit qu’elle est devenue chère une nuit lorsqu’il était en Amérique – et il admet s’être senti malade lorsqu’il a vérifié son compte bancaire le lendemain matin.

GETTY

Richards a également eu une grande soirée en Amérique

« Le maximum que j’ai dépensé en une nuit est probablement de 28 000 £ », a déclaré l’ancien skipper de Villa au talkSPORT Breakfast.

« C’était le jour du 30e anniversaire de mon meilleur ami quand nous étions à Miami.

« C’est devenu un peu compliqué, comme parfois, mais jamais à 150 000 £ !

« Quand Micah a dit cela, je pense qu’il y en aurait eu trois ou quatre autres avec lui, où ils l’auraient divisé en trois ou quatre façons. Il n’aurait pas dépensé ça tout seul.

« Mais cela peut facilement arriver, surtout lorsque vous allez en boîte de nuit. Vous vous enivrez, vous ne savez pas ce que vous faites, vous achetez des bouteilles et vous n’êtes même pas assez sobre pour savoir ce que vous payez.

parlerSPORT

Gabby est toujours tout sourire à talkSPORT, mais il ne se sentait pas bien le matin après sa soirée flashy

« Vous ne le faites pas exprès, parfois vous vous laissez emporter.

« Vous vous réveillez le matin et vous vous dites : « Oh mon Dieu, est-ce que j’ai vraiment dépensé ça – wow ».

« Vous vous sentez malade le lendemain. Vous vous sentez malade. Répugnant! »