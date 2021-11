L’ancien capitaine de police de New York Eric Adams remporte l’élection du maire de la ville

L’ancien capitaine du département de police de New York, Eric Adams, a remporté mardi les élections municipales de New York.

Le candidat démocrate a fait campagne et a remporté la primaire du parti avec une plate-forme dure contre le crime. Il a battu le candidat du GOP et fondateur de la patrouille anti-criminalité des Guardian Angels Curtis Sliwa avant même que la moitié des voix ne soient comptées, 66,5% avec 370 201 voix contre 28,9% avec 160 735 voix à 22 h 06, selon le New York Daily News.

Adams est le président de Brooklyn Borough et sera le deuxième maire noir de la ville.