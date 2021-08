L’ancien cardinal Theodore McCarrick inculpé d’abus sexuels 10z viral

in

par Thomas D. Williams, Ph.D., Breitbart :

L’ancien cardinal Theodore McCarrick a été inculpé de trois chefs d’attentat à la pudeur et de coups et blessures, pour avoir prétendument agressé sexuellement un garçon de 16 ans en 1974.

En 2018, le Vatican a ouvert une enquête sur les abus homosexuels en série de l’ancien cardinal américain menant à un verdict de culpabilité et à la laïcisation ou au « rejet de l’État clérical ».

Avant son procès canonique, le pape François avait accepté la démission de McCarrick du collège des cardinaux après des révélations d’inconvenances et d’abus sexuels s’étalant sur des décennies.

McCarrick, 91 ans, n’a jamais été jugé jusqu’à présent pour abus sexuel par un tribunal pénal parce que ses crimes présumés ont eu lieu en dehors des délais de prescription de l’État.

Cependant, selon la loi du Massachusetts, où McCarrick a été inculpé, le processus a été autorisé car McCarrick n’était pas un résident de l’État et en quittant l’État, le délai de prescription a été effectivement suspendu.

McCarrick est accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de 16 ans lors d’une réception de mariage en 1974 au Wellesley College dans le Massachusetts. La réception de mariage en question était celle du frère de la victime présumée.

La victime présumée affirme que McCarrick était un ami de la famille, affirmant que McCarrick l’avait agressé à plusieurs reprises lors de voyages en famille dans plusieurs États.

“Nous serons impatients de traiter cette affaire dans la salle d’audience”, a déclaré Barry Coburn, avocat de M. McCarrick, dans un communiqué.

En 2020, un procès a été intenté contre l’ancien cardinal, alléguant qu’il dirigeait un réseau d’abus sexuels de garçons mineurs dans sa maison côtière du New Jersey dans les années 1980.

L’homme non identifié qui a déposé la plainte a affirmé qu’en 1982 et 1983, alors qu’il avait 14 ans, lui et d’autres victimes allaient passer la nuit à la maison de plage de McCarrick à Sea Girt.

“McCarrick a assigné des arrangements pour dormir, choisissant ses victimes parmi les garçons, les séminaristes et les ecclésiastiques présents à la maison de la plage”, a déclaré le costume.

« À ces occasions, les garçons mineurs ont été affectés à différentes pièces et jumelés à des ecclésiastiques adultes », a-t-il ajouté.

