L’ancien champion de F1 Mika Hakkinen rejoindra Valtteri Bottas dans la Race of Champions 2022

Il a été annoncé que Mika Hakkinen rejoindrait son compatriote Valtteri Bottas dans la Race of Champions 2022.

En septembre, il a été confirmé que Bottas participerait pour la première fois à l’événement lorsqu’il aura lieu en Suède en février de l’année prochaine.

Les Alfa Romeo-Le conducteur lié dit que cela est un objectif de carrière qu’il a toujours eu.

« C’est la première fois que je participe à cette course », a déclaré Bottas par GPFans.

« J’ai toujours voulu le faire, mais que ce soit avec le calendrier ou le lieu, les horaires n’ont pas fonctionné.

« En fait, c’est à côté de la Finlande où je vais être à un moment donné de l’hiver pour pouvoir les combiner et ça devrait être vraiment amusant sur la glace et la neige. »

Il ne sera pas le seul Finlandais célèbre du monde de la Formule 1 à y participer, il sera rejoint par le double champion du monde Hakkinen.

Les deux s’affronteront dans la compétition individuelle et seront coéquipiers dans la Coupe des Nations

« Je suis très heureux de reprendre la course et de pouvoir enfin participer à la Race Of Champions », a déclaré Hakkinen.

« Ce sera très différent de la course en Formule 1, mais j’aime la compétition et c’est tellement spectaculaire de conduire sur la neige et la glace.

« Je vais essayer de m’entraîner chez moi dans le nord de la Finlande avant l’événement. »

Équipe de rêve! 😍👏@F1MikaHakkinen + @ValtteriBottas = #TeamFinland 🇫🇮 #ROCSweden https://t.co/JFlp6jcelX pic.twitter.com/SlJK5zKXLW – Course des champions (@RaceOfChampions) 20 octobre 2021

Bottas dit que les deux sont devenus des amis proches au fil des ans et qu’il est ravi de travailler avec l’homme de 53 ans, alors qu’il pense que leur confrontation offrira un bon divertissement aux fans, quoi qu’il arrive.

« Nous sommes devenus de bons amis avec Mika, donc je suis très heureux de l’avoir comme coéquipier pour représenter la Finlande à la ROC Nations Cup », a-t-il déclaré.

« Mais bien sûr, nous devons essayer de nous battre dans la Race Of Champions individuelle. Ce sera divertissant pour les fans, quel que soit le gagnant. »

Étant donné que les courses se déroulent dans la neige, la logique suggère que les pilotes de rallye auront un avantage sur Hakkinen et Bottas, avec son expérience dans de telles conditions grâce à des événements tels que l’Arctic Lapland Rally, Bottas n’est pas inquiet.

« Je n’ai pas l’impression que c’est un inconvénient parce que je viens de Finlande et j’ai fait quelques rallyes et fait le rallye de l’Arctique à quelques reprises. Je pense que ça va être bien. »