Mike Richards n’est pas étranger au monde des jeux télévisés. Il a été producteur exécutif de The Price Is Right et Let’s Make A Deal, et a produit le lien le plus faible. Richards et Mayim Bialik ont ​​également joué le rôle de Jeopardy! hôtes invités, afin que les téléspectateurs sachent un peu à quoi s’attendre d’eux dans le rôle permanent.